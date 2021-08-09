Banka işlem ücretlerine zam geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlandan değişiklikte mali kuruluş tanımı, "Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri" şeklinde belirlendi.

Bankalarca ticari müşterilerden ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu tutarlar 2 ve 5 TL olarak uygulanıyordu. Ayrıca, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecek. Bu tutar daha önce yüzde 1,60 seviyesinde bulunuyordu.



Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: "(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez."

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını” şeklinde değiştirildi.

(HABER3.COM)