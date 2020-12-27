Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı

Muğla’nın ilçesi Fethiye’ye bağlı tatil beldesi Göcek’te denize sıfır Port Villa sitesi satışa çıkarıldı. Seri ilan sitelerindeki detaylara göre toplu olarak satılacak 65 adet villa için 196 milyon 900 bin lira fiyat biçilmiş. Farklı farklı büyüklüklere sahip vilların en önemli özelliği kapının önüne kadar teknenizle gidebiliyor olmanız. Kendi limanı olan site bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk. 65 villanın inşa edildiği arsa ise 9 bin 500 metrekare.





Futbol ve sanat dünyasından çok sayıda ismin ayrıcalıklı sitede yazlığı olduğu biliniyor. Sitenin toplu olarak satışının nedeni olarak bankalara olan borcun kapatılmamsı gösteriyor. Bazı banka sitelerinin gayrimenkul satış listesinde de sitenin satış ilanlarına rastlamak mümkün. Muhammen bedel olarak da 177 milyon 265 bin ira değer biçilmiş durumda.

