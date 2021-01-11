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Bangladeş’ten yatırım daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bangladeş ile Türkiye arasında ticaret hacminin yaklaşık 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bu rakamın 2 milyar dolara çıkartılması gerektiğini kaydetti. Baran, “Türkiye savunma sanayinde, üretim yapısında, sağlıkta, turizmde ve daha bir çok alanda önemli potansiyelleri olan bir ülke. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan özelliklerini ortaya çıkardığımızda ve ticarete dönüştürdüğümüzde bugünkünden çok daha iyi rakamlara ulaşmamız mümkün” dedi.

Ekonomi 11.01.2021, 10:10
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Bangladeş’ten yatırım daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bangladeş ile Türkiye arasında ticaret hacminin yaklaşık 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin koyduğu hedefler doğrultusunda bu rakamın 2 milyar dolara çıkartılması gerektiğini kaydetti. Baran, “Türkiye savunma sanayinde, üretim yapısında, sağlıkta, turizmde ve daha bir çok alanda önemli potansiyelleri olan bir ülke. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan özelliklerini ortaya çıkardığımızda ve ticarete dönüştürdüğümüzde bugünkünden çok daha iyi rakamlara ulaşmamız mümkün” dedi.

Bangladeş Büyükelçisi Masud Mannan, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Türkiye’de görev yapmaktan ve ATO’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Mannan, “Türkiye ile işbirliğini, artırmak için hevesli ve istekliyiz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayi, silah, cephane ve drone üretiminde kendini kanıtlamış bir ülke olduğunu kaydeden Büyükelçi, ticareti geliştirmek için pandeminin sona ermesini beklemeden on-line toplantılarla iki ülkenin iş heyetlerinin bir araya getirilebileceğini söyledi.

Türkiye ile Bangladeş arasında Tercihli Ticaret Anlaşması yapılması konusunda karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini bildiren Büyükelçi Mannan, bu yıl içinde Dakka’da gerçekleşecek Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nda bu anlaşmanın sonuçlanabileceğini söyledi.

Dakka ticaret odası ile işbirliği protokolü teklifi

Bu yıl 50’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak Bangladeş’in bazı sektörlerde Türkiye gibi ülkelerle işbirliği halinde gelişebileceğini kaydeden Mannan, bu çerçevede Ankara Ticaret Odası ile Dakka Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalanması için çalışmalara başlama önerisinde bulundu. Büyükelçi, protokolün ardından da, webinarlarla sektörlerin potansiyellerinin tanıtılabileceğini ifade etti. Büyükelçi, “Bu toplantılarda Bangladeş’in yatırım ortamını sizlere tanıtmak ve iş insanlarını davet etmek istiyoruz. Hükümetimiz ülkemize yabancı yatırımı teşvik ediyor. Türk yatırımcılarla Bangladeş arasında arabuluculuk görevi görebiliriz. Türk iş insanlarını Bangladeş’in özel ekonomi bölgelerine yatırıma davet ediyoruz” dedi.

“Bangladeş’in desteklerini unutmuyoruz”

ATO Başkanı Baran da, “Bengalli kardeşlerimizin Osmanlı-Rus savaşlarında ordumuz için ettiği duaları ve Milli Mücadele’de verdikleri maddi manevi destekleri hiç unutmuyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin Bangladeş’e olan sevginin göstergesi olarak, ülkenin kurucusu Bangabandhu Şeyh Muciburrahman ile Cumhurbaşkanı Ziya-Ür Rahman’ın isimlerinin Ankara’da cadde ve bulvarda yaşatıldığını söyledi.

Bangladeş’le ticari ilişkilerin geliştirilmesi için pandemi sonuna kadar telekonferans, pandemi sonrasında ise yüz yüze diyaloglar kurulabileceğini kaydeden Baran, “Bangladeşli iş insanlarımızı ülkemizde, şehrimizde konuk etmekten memnuniyet duyarız” dedi. Bangladeş’e sektörler ve fuarlar konusunda bilgi aktarımı yapacaklarını belirten Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Bangladeş’in altyapı sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Baran, “Türkiye yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Çin’den sonra dünyanın en iyi ikinci ülkesi. Müteahhitlerimiz Bangladeş’e altyapı tesisi konusunda hizmet verebilir” dedi. Ankara ekonomisi ve gelişme alanları hakkında bilgi veren Baran, sağlık, enerji, tarım gibi alanlarında karşılıklı işbirliği yapılabileceğini kaydetti.
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