Bandırma’daki balık tezgahlarında bolluk var

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Büyükşehir Belediye Bandırma Balık Hali’nde balık tezgahlarında balık çeşitliliğinin yanı sıra palamut balığı da yerini almaya başladı.

Bandırma Balık Hali’ndeki hareketlilik, günbegün artmaya devam etmekle beraber, balık çeşitliliğinden ve yoğun talepten dolayı balıkçılar oldukça memnun olduklarını ifade etti. Balıkçı Metin Çokgezerler, "Palamut balığının bolluğu sebebi ile tane fiyatı 50 TL’ye kadar indi. Küçük palamut balığı tanesi 25 TL’ye satılıyor. Küçük balıklarda ise sardalya balığı mevsim zamanı yağlı balık kilosu 50 TL, istavrit balığı kızartma balığıdır, o da kilosu 50 TL’ye satılmaktadır. Barbun balığı kilosu 150 TL’ye alıcı bulmaktadır. Uskumru ve kolyoz balığı, bunlar da kilosu 50 TL’ye satılıyor. 50 TL’nin altında balık yoktur, palamut balığı Karadeniz’de boldur, dip fiyat 50 TL’dir" dedi.