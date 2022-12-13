Bandırma balık halinde hareketlilik dikkat çekiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık çeşitliliğinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Güney Marmara’nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu ve vatandaşların yoğun ilgisi balıkçıların yüzünü güldürüyor. Özellikle hamsi başta olmak üzere Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğunun etiketlere yansıdığını belirten balıkçılar, vatandaşların bu yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Balık fiyatları ne kadar?

Hamsi 50 lira, çinekop 80 lira, istavrit 70 lira, zargana 50 lira, çipura 50 lira, levrek 50 lira, iri sarı kanat 120 lira, iri karides 100 lira, palamut balığı ise 60-70 lira olarak Bandırma balık hali tezgahlarında satılmaktadır.