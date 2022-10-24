Kayseri’de baharatçılık işi yapan Ahmet Duran Ertunç, bamyanın gram altınla yarıştığını söyledi.

Zengin içeriği ve zahmetli üretimi ile bilinen bamyanın fiyat artışı sürüyor. İftar sofralarında çorba şeklinde yapılan bamya vatandaşlarca çok tercih edilirken, fiyatı neredeyse gram altınla yarışıyor. Bu yıl bamyanın pahalandığını ve kilo fiyatının gram altınla yarıştığını söyleyen, baharatçı Ahmet Duran Ertunç, “Kilo fiyatı gram altına yaklaştı. Şu anda çiçek bamya dediğimiz birinci sınıf yeşil bamya 900 TL kilosu. İkinci sınıfı biraz daha esmer oluyor. Onun fiyatı da 800 TL. İri bamya Kayseri’de çok makbul olmaz. O nedenle iri bamyalar ucuz. Bu çiçek bamya dediğimiz ürün Amasya’da üretilir. Türkiye’nin nerdeyse en büyük üreticisi orasıdır. Onun dışında yaş bamya Adana ve Mersin gibi illerimizde çok üretilir ama bu çiçek bamya dediğimiz ürün sadece Amasya’da yetişiyor. Ondan dolayı da piyasayı orası belirliyor” ifadelerini kullandı.

Eskiden 1 kilo bamyayı çok sattıklarını ancak vatandaşların artık gramla bamya aldıklarını ifade eden Ertunç, “Kayseri’de evine misafir gelecek denildiğinde bu misafir Cumhurbaşkanı dahi olsa bamya çorbası makbul olur. Bu bamyanın da hatırı sayılır bir fiyatı oldu. Bu ürünün aslı ottur. İçine koyulan etin kilosu 150 TL bamyanın kilosu 900 TL. Bamya gram altın ile yarışıyor. Başa baş gidiyordu. Bazen bu geçiyor, bazen de altın bunu geçiyor. Şu anda altın bundan önde gidiyor. İnşallah ucuzlasın, satışımız çoğalsın. Vatandaşların ilgisi var. Satılıyor ama o eski satışlar yok” şeklinde konuştu.