Balıkta bereket yılı

Şu anda palamut, çinekop mevsimi olduğunu söyleyen balıkçı Doğan Arıkan, palamut fiyatlarının büyüklüğüne göre 30-50 arasında değiştiğini söyledi. Arıkan, “Bu yıl balık fiyatları oldukça düşük. Her alanda fiyat artışı yaşanırken bazı balık türlerinde artış yüzde 20 seviyelerinde kaldı. Hamsi sezonu geçtiğimiz yıl 40 TL ile kapattı, şu anda fiyatı 50 TL seviyelerinde. Palamutta yine geçtiğimiz yıl 80 TL’ydi, bu yıl 30-50 TL aralığında değişiyor” diye konuştu.

Palamut ve çinekopun bu sezon bol olduğunu söyleyen Arıkan, “Palamut bolluğu olduğunda hamsiyle beslendiği için hamsi popülasyonunda azalma olur. Ancak havalar soğudukça palamut göç edecektir. Şu anda ağırlıklı olarak Marmara hamsisi geliyor. Bu ay Karadeniz hamsisi gelmeye başlar ve şubat sonuna kadar devam eder. Hamsi için de umutluyuz” dedi.