Balıkpazarı yolları yenileniyor

Gemlik’in en işlek yollarından biri olan Balıkpazarı Avukat Özgür Aksoy Caddesi’nde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Caddemizi Gemlik’e yakışır hâle getireceğiz” dedi.

Gemlik Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin Balıkpazarı Mahallesi, Avukat Özgür Aksoy Caddesi’nde Gemlik Belediyesi öncülüğünde BUSKİ ekipleri tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları, UEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının sona ermesinin ardından Gemlik Belediyesi de yol ve kaldırım çalışmalarını başlattı.

Balıkpazarı Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu caddemiz Gemlik’in en eski caddelerinden biri, kurumlarla irtibata geçerek bu caddemizde altyapı çalışmalarının yatırım programına alınmasını sağladık. Caddemizde 600 metrekare kilitli parke taşı ve 1200 metre bordür taşı çalışması gerçekleştireceğiz. bunun altına atacağımız 150 metreküp beton ile yolu sağlamlaştıracağız” dedi.

“Gemlik’te yol çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”

Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasında yol çalışması yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ekiplerimiz tarafından bu yıl yaptığımız çalışmalar 25 bin metrekareyi geçti. Eşref Dinçer Mahallemizde yol sıkıntısı çeken hastane altı bölgesinde 8 bin metrekare yol çalışması, köylerimizde sürdürdüğümüz yol çalışmaları ve Balıkpazarı Mahallemizde Şehit Avukat Özgür Aksoy Caddesi ve ara sokaklarında sürdürdüğümüz yol çalışmalarıyla Gemlik’te çok sayıda bölgenin ulaşımdaki kalitesini arttırdık” diye konuştu.