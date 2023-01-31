Balıkesir’den Aralık ayında 87 milyon dolar ihracat yapıldı

Balıkesir’den Aralık 2022 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,7 artarak 87,0 milyon dolar; ithalat yüzde 16,8 artarak 63,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre; Balıkesir’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,7 artarak 87,0 milyon dolar; ithalat yüzde 16,8 artarak 63,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.