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Balıkesir’den Aralık ayında 87 milyon dolar ihracat yapıldı
Balıkesir’den Aralık 2022 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,7 artarak 87,0 milyon dolar; ithalat yüzde 16,8 artarak 63,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekonomi 31.01.2023, 16:24
Balıkesir’den Aralık 2022 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,7 artarak 87,0 milyon dolar; ithalat yüzde 16,8 artarak 63,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre; Balıkesir’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,7 artarak 87,0 milyon dolar; ithalat yüzde 16,8 artarak 63,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.