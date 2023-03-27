Balıkesir’de son yağışlar arıcıları sevindirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mart ayında sık sık düşen yağışlar yörede erken bahara neden olurken, arıcıları da sevindirdi. Kovanlarda bahar bakımı için seferber olan arıcılar, şeker fiyatlarının yüksekliğinden ve sahte bal üretenlerden dert yakındı.

Burhaniye’de Mart ayında düşen yağışlar meraları yeşillendirirken, arıcıları da sevindirdi. Arıcılar, hem şeker fiyatlarının yüksekliğinden, hem de bal fiyatlarının düşüklüğünden yakındı. Orjan Tatil Sitesi yakınındaki kovanlarına bahar bakımı yapan Ragıp Sarıcalı ve Ramazan Salı, sahte bal üretiminin önüne geçilmesini istedi. Havaların yağışlı gittiğini anlatan arıcı Ragıp Sarıcalı, "İnşallah şu an havalar yağışlı gidiyor. Yağışlı gidince de biz arılardan ümitleniyoruz. Bizim bal para yaptığı zaman biz de seviniyoruz. Biz Arı Yetiştiricileri Birliği üyesiyiz. Biz Havran Birliğine kayıtlıyız. Birlik balları alsa bizim için çok iyi olacak. Biz balları karaborsacılara veriyoruz. Bizden 3 liraya alıyor. Satıyor 5 liraya. Bunları Birlik alsa da Birlik değerlendirse biz de üzülmeyiz, Birlik de para kazanır. Bizim bal değerini bulur. Birlik demek, bir marka demek. Marka olduğu zaman bütün vatandaş da güvenerek balını yiyebilir. Bu sene inşallah hava yağmurlu gidiyor. Biz baldan ümitliyiz. Bütün arıcılarımıza başarılar dilerim" dedi.

Ramazan Salı da, "Bahar gelince arılar canlandı. Arılar çiçeği buldu ve başladı yavru atmaya. Bu gidişle iyi gibi. Nisan yağmurları da güzel düşerse çok daha iyi olacak. Havalar iyi gitmedikten sonra balın olması mümkün değil. Yalnız şeker fiyatları çok yükseldi. Şeker 5 katına çıktı. Bal iki katına bile çıkamadı. Biz iki kat fiyat istediğimizde bal çok fiyatlı deniyor. Bizim temel giderimiz şeker. Biz bu mevsimde şeker vermezsek arı açlıktan ölür. Balın yeteri kadar değerini bulmadığını düşünüyorum. Tabii bir de piyasadaki glikozdan bal üretenler, merdiven altı üretenler, hakiki arıcılara, hakiki bal üretenlere çok köstek oluyor. Bunlar bizim piyasamızı çok bozuyor. Bunlara devletin her zaman için el atması, bunlara fırsat vermemesi lazım" diye konuştu.