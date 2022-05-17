Balıkesir’de nisan ayında 3 bin konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2022 nisan ayında 3 bin 83 konut satıldı. Çanakkale’de bin 35 konut satılırken, Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2022 nisan ayında 2 bin 946 konut satılırken, Çanakkale’de bin 50 konut satıldı.

TÜİK’ den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir, 5 bin 575 konut satışı ile izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25’er konut ile Ardahan ve Hakkari 47 konut ile Bayburt oldu.