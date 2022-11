Balıkesir’de imece usulü kış hazırlıkları

Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Kimileri ise yöresel tirit ile sofralarını süslüyor.

Hisaralan kırsal mahallesinde kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar imece usulü kışlık yufkalarını hazırlıyor. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Emine Saltan, "Her yıl Ekim ve Kasım aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, Makarna, çörek hepsini yapıyoruz. Şimdi de çörek yapıyoruz. Bunlara çörek diyoruz. Başka yerde katmer diyorlar ama biz çörek diyoruz. Katmer de diyebiliriz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Öyle parayla marayla değil. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz" dedi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Hisaralan Mahallesinde ki kadınların hummalı bir şekilde imece usulü yufka ekmeği yapımına başladığını ifade eden Mahalle Muhtarı Sezgin Altınöz, “Sonbahar ayları geldiği zaman kışlık hazırlığını yapmak için yufkasını olsun makarnasını olsun, erişte makarnasını sırayla bir gün birinin bir gün birinin kışlık yiyeceklerini yaparlar. Onun içinde burada imece usulü kimse kimseden ücret almayarak bu iş devam etmektedir. Yani bu hemen hemen köyümüz halkı genel olarak işte 3-5 kişi bir yerde 3-5 kişi bir yerde bunu sırayla yaparlar yani. Gelene gidene de akşamüstü her gelene birer çörek olarak, birer gözleme olarak dağıtırlar. Hem hayır yapmış olurlar hem kışlık ihtiyaçlarını karşılamış olurlar” dedi.