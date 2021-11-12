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Balıkesir’de 2070’e kadar su sorunu yok

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Balıkesir’in içme suyu bakımından sorun yaşamayan iller arasında olduğunu, yaptıkları planlamayla 2070 yılına kadar problem yaşamayacaklarını dile getirdi.

Ekonomi 12.11.2021, 18:07
Balıkesir’de 2070’e kadar su sorunu yok

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Balıkesir’in içme suyu bakımından sorun yaşamayan iller arasında olduğunu, yaptıkları planlamayla 2070 yılına kadar problem yaşamayacaklarını dile getirdi.

DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, beraberinde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte basınla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda DSİ’nin Balıkesir’e yaptığı yatırımlardan bahseden Koçak, Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’e baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projesi gibi yatırımlarla üreticinin yılda 3 kez ürün aldığını hatta 4’ü almak için zorladığını söyledi.

2021 yılında Genel Müdürlüğün Balıkesir’e 300 milyon TL ödenek ayırdığını yıl içindeki ek ödeneklerle birlikte bu rakamın 400 milyona çıktığını söyleyen DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Nazmi Koçak, bu bütçenin 340 milyonu harcadıklarını kalan paranın ise yılsonuna kadar kullanılacağını söyledi.

Bölge Müdürlüğü olarak devam eden Bigadiç-İlyaslar, İvrindi-Gökçeyazı, Manyas 2.Merhale, Reşitköy Barajı Ve Burhaniye-Gömeç Sulaması, Kepsut baraj projeleri ve Ayvalık Nikita Çayı Taşkın Koruma ile Gönen tamamlama projelerinin son durumları hakkında teker teker bilgi verdi.

“147 bin hektarlık sulanabilir arazimiz var"

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Balıkesir’in 2070 yılına kadar olan içme suyu sorununu proje olarak çözmüş durumda olduklarını söyledi. Koçak, “Balıkesir’de ekonomik olarak sulanabilir arazi 147 bin hektar, bunun 86 bin hektarı sulamaya açmış durumdayız. Yani yüzde 63’lerdeyiz. Diğer özel idare ve halk sulamalarını da katarsak toplam 96 bin hektar sulama yapılıyor. Balıkesir’de Türkiye ortalamasının üzerinde bir sulama oranımız var burada. Bunun yanında Balıkesir 2020 ve 2021 kış aylarında Türkiye ortalamasının üzerinde yağış aldı Denizli, Aydın, İzmir, Doğu Anadolu’da Akdeniz’de kısıtlı sulama yapıldığı halde Balıkesir’de çok şükür su sorunu yaşamadık. Biz gerekli depolama, gerekli çalışmaları, gerekli, yatırımları yapmazsak bu sıkıntıları yaşayabiliriz” diye konuştu.

“Tarımsal sulamayı önemsiyoruz"

Balıkesir’de devam eden projeler den de bahseden Koçak, “Devam eden 6 projemiz ve bir de devam eden tamamlama projemiz var. İlk projemiz Bigadiç İlyaslar projesi 2 bin 500 hektar civarında bir sulama, baraj bitti sulaması devam ediyor. İvrindi- Gökçeyazı projesi Ardınçtepe barajı bitti sulaması devam ediyor. Manyas 2. Merhale projesi, 1. Merhale projesi aslında Almanlar zamanında yapılmış. 2. Merhale projesinde Manyas barajı yapıldı arkasından da 32 bin hektar sulama yapılacak. Reşitköy Barajı ve Burhaniye Gömeç Ovası Sulaması baraj inşaatı devam ediyor, sulamada yıl sonuna kadar veya önümüzdeki yılın başında ihalesini yapacağız. Kepsut projesiyle yapılacak barajla Kepsut ilçesindeki 2 bin 500 hektar alan sulanacak. Birde Ayvalık Nikita Çayı projemiz var. Taşkın koruma projeleri yapılıyor ve son olarak Gönen’de tamamlama projemiz var ve toplulaştırma çalışmalarımız bölgede devam ediyor” dedi.

“Su eylem planımız hazır"

Bir basın mensubunun sorusu üzerine dünyada yaşanan iklim krizine rağmen Balıkesir’in içme suyu sorunu olmadığını ifade eden Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, “Yaptığımız yatırım hızına göre normal şartlarda Balıkesir’in 2070-2075 yılına kadar bir su sorunu görünmüyor. Biz buna rağmen Çaygören Barajından artan suyla İkizcetepelerin sahasını sulayacağız. İkizcetepeler Barajı’ndaki suyun tamamını da içme suyuna ayıracağız. Yine üzümcü ve Köteyli Barajlarımızın projeleri hazır. Herhangi bir kriz durumunda bu projeleri devreye sokacağız. DSİ 5-10 yıllık çözüm üretmiyoruz, 50 yıllık 100 yıllık sorunlara çözüm üretiyoruz” dedi.

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