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Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor

Tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday Balıkesir, bu iddiasını 2-5 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Kahvaltı Festivali ile ortaya koyacak. Şehrin bereketli topraklarından sofralara ulaşan 30 civarında lezzetin görücüye çıkacağı Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali, katılımcılarını hem lezzet hem de eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Ekonomi 24.05.2022, 15:58
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor

Tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday Balıkesir, bu iddiasını 2-5 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Kahvaltı Festivali ile ortaya koyacak. Şehrin bereketli topraklarından sofralara ulaşan 30 civarında lezzetin görücüye çıkacağı Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali, katılımcılarını hem lezzet hem de eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Lezzet yolculuğunda öne çıkan rota

Masmavi suları, yemyeşil doğası, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Balıkesir, şimdi de tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday. Unutulmaya yüz tutmuş, lezzetli peynirleriyle bu alanda dünyanın en iyi şehirleri arasında yer alan, 50 Peynirli Şehir Balıkesir, var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeli ve gastronomisiyle 2019 yılında Türkiye’nin ulusal destinasyonu seçilirken 2021 yılında ise UNESCO Şehirler Ağı Ulusal Listesine girmeye hak kazandı. Son yıllarda tüm şehir olarak güç birliği yapan Balıkesir, sahip olduğu tüm bu zenginliği ve gücü ortaya çıkarıp ekonomik ve kültürel birer değer haline getirecek adımları atıyor.

Lezzet ve eğlence dolu festival

Turizmden gastronomiye, sanayiden et ve süt ürünlerine zeytinyağına kadar sahip olduğu tüm zenginlikleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla Marka Şehir Projesi’ni yürüten Balıkesir, tüm bu çalışmalarını 2-5 Haziran’da Uluslararası Kahvaltı Festivali ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği iş birliğinde 2-5 Haziran tarihlerinde Avlu’da Uluslararası Kahvaltı Festivali yapılacak. Şehrin lezzetlerini keşfetme imkanı sunacak 4 günlük festival, katılımcılarını hem lezzet hem de eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Tamamen yöresel ürünlerden oluşuyor

Tamamen şehre özgü, yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltısını markalaştırıp 4 gün sürecek festivalle dünyaya duyurmaya hazırlanan Balıkesir’in hedefi; Türkiye’yi doyuran şehrin gastronomi dünyasında hak ettiği yere gelmesini sağlamak, esnafına ve üreticisine ekonomik değer oluşturmak. Balıkesir’e özgü lezzetleri keşfetme ve tadım yapma imkânı sunacak olan festivalde şehrin coğrafi işaretli ürünleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 30 çeşit yöresel ürün katılımcıların beğenisine sunulacak, içeriğine yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Üreticilerin, restoranların, konaklama tesislerinin, turizm acentelerinin ve bu alanda adından söz ettiren ülkelerin stant açacağı festivalde ayrıca sempozyumlar, yarışmalar, workshoplar, tadım etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

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