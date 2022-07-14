Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 90 bin yolcu sayısına ulaştı

Bu yıl ki Ramazan Bayramı’nda Kuzey Ege’nin önemli ulaşım noktalarından birisi olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda daha önce hiç görülmemiş bir yoğunluk yaşanırken, yılın ilk yarsında yolcu sayısı 89 bin’in aştı.

Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapılarından birisi olan Koca Seyit Havalimanı yoğun uçuş trafiği ve yolcu sayıları ile dikkatleri çekiyor. Edremit’te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı bayram tatili boyunca iç ve dış hat seferleri ile binlerce yolcuya hizmet verdi.

2022’nin ilk altı ayında 88 bin 138 iç hat yolcusu, bin 313 dış hat yolcusuna hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı toplamda 89 bin 451 yolcuya ulaştı. Yılın ilk altı ayında 822 iç hat seferi düzenlenen havalimanına 17 dış hat seferi gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk yarısında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı iç hatlarda 12 bin 646 uçağa hizmet verilirken, dış hatlarda 21 uçağa hizmet verildi. İlk altı ayda toplamda 12 bin 667 uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanından uçuş yaptı. Yaz sezonu boyunca Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.