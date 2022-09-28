Balıkçıların gün doğmadan başlayan ’hal’ mesaisi

Ordu’da denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık halinde de yoğunluk yaşanıyor. Her gün güneş doğmadan gerçekleştirilen mezat ile tonlarca balık satışa çıkarılıp önce alıcıyla, sonra tezgahlarla buluşturuluyor.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan yeni av sezonuyla birlikte Karadenizli balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların gün doğmadan satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor. Altınordu’daki Kumbaşı Limanı içerisinde bulunan balık halinde gece yarısından sonra hareketlilik yaşanıyor. Kasalarla hale getirilen balıklar, mezat usulü ve direkt olarak satışa çıkartılırken, tonlar balık saatler içerisinde tükeniyor. Halde palamut balığını bolluğu ise dikkat çekiyor.

“Bu yıl herkesin yiyeceği kadar palamut var”

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, sabah gün doğmadan hale geldiklerini belirterek, “Her sabah saat 04.00 gibi buraya geliyoruz ve kısmetimizi alıyoruz. Palamut şu anda Zonguldak Ereğli taraflarında bol var. Bu yıl herkesin yiyeceği kadar palamut var” dedi.

“Her sabah erken saatte geliyoruz”

Giresun’dan Ordu’daki balık haline gelen Balıkçı Raşit Has, “Burada ürünler ve hal güzel. Saat 04.00 gibi geldim, malımı yükledim ve sabah tezgahta olacak. Bu her sabah devam edecek. Bu sene palamutlar çok güzel” diye konuştu.

“Buradaki mesai saat 04.00 gibi başlıyor”

Ordu Balık Hali’nde Toptancı Tahir Engin Topal, palamut balığında yoğunluk olduğunu ifade ederek, “Şu anda Zonguldak tarafından palamut geliyor, bizim burada şu an palamut yok. Fiyatlar bugün 3 gün öncesine göre uygun, satışlar biraz daha hızlı, balıklar da arttı. Balıkçılarım sabahın erken saatlerinde geliyorlar, farklı illerden de gelenler oluyor ve ekmek parası için balık alıp gidiyor. Çeşit balıklarında ürün az olduğu için ihale usulü ile satışa çıkıyor” şeklinde konuştu.