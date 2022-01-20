banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı

Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor

Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtınada denize açılamayan balıkçılar, yunusların ağlarına verdiği yüz milyonlarca liralık zararı onarıyor.

Ekonomi 20.01.2022, 09:15
Balıkçılar yunusların ağlara verdiği yaraları sarıyor

Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtınada denize açılamayan balıkçılar, yunusların ağlarına verdiği yüz milyonlarca liralık zararı onarıyor.

Etkili olan soğuk ve fırtına nedeniyle Yalova’da küçük balıkçı tekneleri denize açılmadı. Durumu fırsata çeviren balıkçılar sezon boyunca, yunusların ağlarına verdiği tahribin onarına başladı. Beyninin yüzde 20’sini kullandığı bilinerek en zeki varlıklardan birisi olarak adlandırılan yunuslar, balıkçı ağlarından gelen kolay avı tercih edince kendileri gibi avcı balcıların en büyük rakibi oldu. Balıkçıların rakibi olurken büyük paralar ödeyerek aldıkları ağlara zarar veren yunuslar, deniz emekçilerinin korkulu rüyası oldu.

300-500 milyon liralık zarar

Marmara Denizi’nde yunus popülasyonun artıkça balık türlerinin azaldığına dikkati çeken Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, avlanmaları yasak olan yunusların Marmara Denizi’nde balık türlerini tükettiğini ifade etti. Balıkların azalmasında kirlilik kadar yunusların da etkili olduğunu dile getiren Karataş, “Yunus sürekli ürüyen bir hayvan öbürü azalan bir hayvan. İster istemez ağlara zarar veriyor. Ağlara takılan balıkları tek tek topluyor, toplayınca da ağların yırtılmasıyla balıkçımız büyük bir zarar görüyor. Yalova’da balıkçılarımızın, hangisine giderseniz gidin hepsi dertli. Nereden baksarsan, parasal yöne vursan, 300-500 milyon liralık ağa gidiyor. Yunusların ağ fabrikaları ortak çalışıyor diyebiliriz” diye konuştu.

Katliam değil, yüksek frekansla sesle göndermek istiyoruz

Yunuslarla ilgili şikayetlerin genellikle yanlış anlaşıldığını ifade eden Karataş, Marmara Denizi’nden yunusların uzaklaştırılabilmek için yöntemlerin bulunduğuna vurgu yaptı. İspanya’dan gelen balıkçıların bununla ilgili önerilerini anlatan Karataş, “İspanya’dan gelen balıkçılarla yapılan görüşmede yüksek frekanslı kovucular var. Okyanusta olsa bunun önlemini alamayız ama Marmara Denizi’nde önlemi alınır. Bunu bize verilen bilgiler dahilinde söylüyoruz. Böyle bir şey varsa balıkçı burada zarar görmez devletimiz de kazanır, balıkçı da kazanır. Vatandaşlarımızın bilgisi dahilinde olmadığı için biz yunuslara katliam yapacağız sanıyorlar, yunusları yok edeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Bahçenizde köpek girdiği zaman, tavuğunuzu parçaladı, ne yapıyorsunuz, sopa atıyorsunuz. O ya da şunu atıyorsunuz.” dedi.

Balıkçı ister istemez isyan ediyor

Balıkçıların vatandaşlardan daha çok yunusları sevdiğini Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Karşıma geçiyor yunus, benim yüzlerim gülüyor ama zarar vermese.. Zarar verince insan ister istemez düşmanlık güdüyor. Örneğin balıkçı bankadan kredi çekmiş, 40-50 bin liralık ağa almış, ağı alıp denize atıyor. Bir günde bütün bu ağların hepsi gidiyor. Şimdi bu vatandaş ne yapsın. Bankaya borcu mu ödesin. Denize atacak ağı da yok. Ne yapıyor, ister istemez isyan ediyor. Devletimiz yunus konusunda önlem alırsa çok iyi olur bizim için.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11