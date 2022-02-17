banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya’da
Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya’da

Balıkçılar yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarındaki balıkçılar yeri göğü inletiyor. Pazarda kurulan tezgahlarda istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı ise 25 liraya satılıyor.

Ekonomi 17.02.2022, 14:56 17.02.2022, 16:42

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarındaki balıkçılar yeri göğü inletiyor. Pazarda kurulan tezgahlarda istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı ise 25 liraya satılıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her Perşembe günü kurulan pazarda balıkçılarda onlara ayrılan bölümde tezgahlarını kuruyor. Öğlen saatlerine doğru kalabalıklaşan pazarda balıkçı esnafı da vatandaşı balık yemeye teşvik etmek ve daha iyi satış yapmak için adeta yeri göğü inletiyor. Yüksek sesle bağırarak müşteri çekmeye çalışan balıkçılar, sezonun bitmesine az bir süre kala vatandaşların bol bol balık yemesini tavsiye ediyor. Balık tezgahlarında istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı 25 liraya satılırken, palamudun tanesi ise 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

“Bir paket sigaraya 25-30 lira veriyoruz”

Yedi senedir seyyar tezgahta balık satışı yaptığını dile getiren Engin Şınık, “Şuanda tezgahımızda istavrit balığımız var. Bunu bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Şuan Şubat ayının sonlarına doğru ilerliyoruz. Balıkçılığın son aylarına geldik. İstavritin kilogramı 25-30 lira arasında satılıyor. Hamsini ise kilosu 25 liradan satılıyor. Vatandaşlarımızın bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Taze balık sağlık açısından her zaman çok çok iyidir. Bildiğimiz kadarıyla gözlere iyi gelir. Biz her gün bir paket sigaraya 25-30 lira veriyoruz. Ama ailemize, çocuklarımıza böyle yiyecekleri biraz kısıtlıyoruz. Yapmamamız gereken şeyler bunlar aslında. Omega 3 besin kaynağının yüksek olduğu bir balık türü bu. Elinden geldiğince insanların biraz daha balığa yönelmesini tavsiye ediyoruz. Her eve haftada bir iki kez balık girmesini ve insanların haftada bir iki kez balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zaten 2 ay sonra sezon bitiyor”

15 senedir balık satışı yapan Yaşar Gücen, “Balıklarımız tazedir. Kırklareli Kıyıköy’den geliyor. Hamsi 25, istavrit 25, mezgit 25, palamudumuz, levreğimiz ve çupramız var. Yani hepsi kayıktan canlı geliyor” dedi.

Pazarda balık satan Gökhan Sönmez de, “İstavritin kilosu 30 lira, hamsi 25, bizim tezgahlarda fiyatlar uygun. Haftada en az 3-4 gün balık tüketilmelidir. Patlıcan 25 lira, biberin kilosu 30 lira bu havada yenmez. Balık zamanı bu aylarda balık yenir. Zaten 2 ay sonra sezon bitiyor” diye konuştu.

Pazar esnafından Ali Akkurt ise, “Palamut her yerde 40-50 lira biz 20 lira yazdık. Ama çok güzel herkes yesin. Her yerde pahalı millet ucuz yesin. Hamsi güzel hesaplı, istavrit güzel. Dükkanda 5-60 lira biz 30 lira yazdık” şeklinde konuştu.

#müşteri #hamsi #istavrit
Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14