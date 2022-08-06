Balıkçılar yeni av sezonuna teknelerine bakım yaparak hazırlanıyor

Giresun’da sezon sonunda bakım yapılması için limana çekilen tekneler, yeni sezon için hazırlanıyor. Tekne sahipleri, 1 Eylül’de avlanma yasağının kalkmasıyla teknelerin denizle buluşmasını bekliyor.

Giresun’un Piraziz ilçesindeki balıkçı barınağında sezona bir aydan az bir zaman kalması nedeniyle balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon Karadeniz’in hırçın sularında kiminin boyası silinen, kiminin üzerinde çatlağı oluşan tekneler elden geçirilirken, tekne sahipleri sezon sonunda karaya çıkardıkları teknelerini yeni sezona yetiştirmek için çabalıyor. Teknelerin boyası yenilenirken zarar gören yerler ise onarılıyor.

Bakımda boyayanın önemi büyük

Pandemi ve hava şartları nedeniyle bu yıl teknelerin bakım ve onarımına geç başladıklarını belirten tekne sahipleri bakımları mekanik ve ahşap olarak iki aşamada sürdürdüklerini belirtti.

Teknede bakım yapan balıkçı Ahmet Karakurt, “Önce teknemizin yıllık bakımı var ve bu yıllık bakımda küçük balıkçılar olarak teknelerimizi en geç Temmuz ayının başında denizden karaya almamız gerekiyor. Ağustos ayının a 10’una, 15’ine kadar bakımlarımızı tamamlayıp sezona hazır hale getirmemiz gerekiyor. Teknede genelde macun, boya bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra mekanik kısımlarının bakımları yapılıyor. Balıkçılar olarak birbirimize yardımcı olarak bakımlarımızı yapıyoruz. Özellikle teknede boyaya dikkat etmek gerekir. Dışardaki ahşap boyalarla denizdeki teknelere yapılacak ahşap boya bir değildir. Daha fazla koruyucu ve tuzlu suya dayanıklı olan boyalar kullanılmalıdır. Boyası iyi olmayan ve yapılmayan tekne denizde ömrü az olur” dedi.

Teknelere dayanışmayla bakım yapılıyor

20 yıldır denizle iç içe olduğunu belirten Köksal Aydın ise,“Şu aylar, teknelerin bakım zamanı. Bakımları yapıp teknelerimizi suya indirmeyi bekliyoruz. Şuanda teknemizin makine bakımlarını tamamladım. Macun ve boya işlemlerini de yapmaya başladık. Birkaç güne de tamamlamış oluruz. Herkes kendi teknesinin bakımını yapabiliyor ama tabiki balıkçılar arasında bir dayanışma, yardımlaşma da oluyor” diye konuştu.

Yeni sezonda en ucuz balığın fiyatı bile cep yakacak

Bu sezon balıkçıların umutlu bir şekilde sezona hazırlandıklarını belirten Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise,“Balıkçılarımız şuanda son bakım aşamalarındalar. Sezona bir aydan az bir zaman kalırken denizdeki palamut emareleri de balıkçılarımızı umutlandırıyor. Son yılların en iyi av sezonu olacağını palamut, lüfer ve çinekopun bol olacağını söyleyebiliriz. Bu durum tüketici açısından da iyi olacaktır. Ancak ne yazık ki balığın bol olması ucuz olacağı anlamına gelmeyecektir. Çünkü yakıt gideri başta olmak üzere maliyetler arttığı için balık fiyatları da geçen yıllara göre pahalı olacaktır. En düşük balığın fiyatını tezgahta kilosunu 50 TL olarak görebiliriz” şeklinde konuştu.