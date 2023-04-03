Balıkçılar son 20 yılın en bereketli av sezonunu geçirdi

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, ’son 20 yılın en bereketli’ balık sezonunu geçirdiklerini söyledi.

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek balık av sezonuna başlayan balıkçılar, 15 Nisan’da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala yavaş yavaş teknelerini barınaklara getiriyorlar. Palamut bolluğuyla başlayan sezonda, birçok balık türünde daha önce görülmemiş bir bolluk yaşadıklarının altını çizen Başkan Atıf Malkoç, tüm balıkçıların geride kalan sezondan memnun ayrıldıklarını ve son 20 yılın en bereketli sezonunu geride bıraktıklarının altını çizdi.

Birçok balık türünde daha önce görmedikleri bir bolluğa şahit olduklarını ifade eden Başkan Malkoç, “Bu sezon son yılların en iyi sezonlarından biri oldu. Palamut bolluğuyla başladık, çaçayla devam ediyoruz. Mezgit ve diğer tür balıklar da oldukça bol çıktı. Balıkların boyları biraz küçüldü ama onun da tutmayla alakası yok. Deniz suyunun mevsim normallerinden sıcak olması, balık boylarının küçülmesine yol açtı. Dünyanın her yerinde aynı sıkıntı yaşanıyor. Danimarka’daki hamsinin bile boyları ufak çıktı. Allah’a şükürler olsun bu sene tüm türlerini Karadeniz’de avladık. Seneye daha iyi olacak gibi görünüyor” dedi.

“Bu sezon son 20 yılın en iyi sezonunu geçirdik”

Son 20 yılı bu sezonki kadar mutlu geçirmediklerini anlatan Atıf Malkoç, “15 Nisan’da büyük teknelerin avcılığı yasaklanacak. Bizim bölgemizde ise 1 ay daha çaça avcılığı yapılabilecek. 15 Mayıs’a kadar sadece Samsun Körfezi’nde çaça avlayacağız. Sanayide kullanılacak çaça harici tüm balıkları avlamak 15 Nisan’dan sonra yasak olacak. Bu sezondan balıkçıların yüzde 100’ü mutlu ayrılıyor. Hamsi, palamut, mezgit bol çıktı. İstavrit az da olsa çıktı. Bu sezon son 20 yılın en iyi sezonunu geçirdik. Balık olduktan sonra satılıyor. Kırmızı ve beyaz ete göre balık fiyatları uygun. Türkiye’de protein açısından en ucuz ürün olan balığın satışları da iyi gidiyor” diye konuştu.

“Tek sıkıntımız hamsinin zayıf olmasıydı”

Sezondaki tek sıkıntılarının balıkların eskiye oranla daha zayıf olması olduğunu vurgulayan Malkoç, “Bu sene hamsinin boyu uzundu ama zayıftı. Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle hamsi göçünü çok hızlı tamamlıyor. Geçen yıllarda hamside yüzde 20 yağ çıkıyordu, bu sene avlanan hamsilerde ise yağ oranı yüzde 7-8 oranında daha düşük çıktı. Bunu da hamsinin inceliğine bağlıyoruz. Bu küçülme ve zayıflama sadece hamside değil, birçok balık türünde görünüyor. Ayrıca denizler sıcaktan dolayı çok balık yumurtası tuttu. Geçen yıl Batı Karadeniz’deki selden denize gelen plantonların da balık boylarında olumsuz etkisi oldu. Bizim en büyük sıkıntımız kirlilik ve iklimsel etkiler. Bunlar normal olduğunda balıklarda bir sıkıntı yaşanmıyor. Artık mevsimler de değişiyor. Ne zaman hangi balığın çıkacağı da belli olmuyor. Sezonlar karıştı. Geçen yıllarda bu mevsimde 6 derece olan deniz suyu sıcaklığı şu anda 12 derece. Sıcaklıklar deneniyle balıklar çok hızlı göç ediyor. Aynı sıkıntı Gürcistan ve diğer komşu kıyılarda da var. Birçok denizdeki balıkların iriliği önceki yıllara göre azaldı” şeklinde konuştu.

Balıkçılar, 15 Nisan’ın ardından Samsun’da sofralar için değil sanayi ürünleri için çaça avlayabilecek.