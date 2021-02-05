banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'

Balıkçılar istavrit ile teselli buldu

Karadeniz’de hamsi avı yasağının 7 Şubat tarihine kadar uzatılmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde bol miktarda istavritle dönmeye başladılar.

Ekonomi 05.02.2021, 12:26
2
Balıkçılar istavrit ile teselli buldu

Karadeniz’de hamsi avı yasağının 7 Şubat tarihine kadar uzatılmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde bol miktarda istavritle dönmeye başladılar.

Trabzon’da bugünlerde tezgahları genellikle istavrit süslerken balıkçılar da bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirerek hamsi yerine istavrit ile teselli bulduklarını söylediler.

Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar kilosu 35-40 TL’den satılan istavrit bol avlanmasıyla birlikte ilk kez uzun zamandan beri fiyatı 15 TL’ye kadar gerilerken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça memnun.

Balıkçı esnaflarından Emrecan Kaygusuz, istavrit ile teselli bulduklarını belirterek “Hamsi yasak, dolayısıyla gelmiyor. Zaman zaman İğneada tarafından geliyor. Tezgahlarımızda genelde istavrit, mezgit, Alabalık var. Hamsi olmadığı için çeşitlere yöneldik. Balık fiyatları gün gün değişiyor. İstavrit şu anda kilosu 15 TL, mezgit 12,5 TL, alabalık 25 TL ve çupra 35 TL. Dolayısıyla fiyatları minimumda tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar genelde hamsi soruyor. Herkesin favorisi hamsi. Hamsinin olmadığı yerde istavrit devreye giriyor. Zaten istavrit mezgit olmazsa balıkçılık olmaz diyebiliriz. Bizim insanımız fazla çeşit sevmiyor. Genelde istavrit, hamsi bunlar yoksa mezgiti soruyorlar. İstavrit bizi teselli ediyor, istavrit olmazsa işimiz sıkıntılı olabilir. Amacımız özellikle pandemi döneminde balığı en uygun fiyattan vatandaşa verebilmek” dedi.

Balıkçı esnaflarından Atakan Baş ise “Hamsimiz yok istavrit ile teselli bulduk. Bugün istavrit bol şu anda hamsi yok. İstavritin fiyatı da gayet uygun kilosunu 15 TL’ye satıyoruz. Normalde 25-30 TL arasında idi. Bol olduğundan dolayı 15 TL’ye indi. İstavrit uzun zamandan beri ilk kez bu kadar fiyatı aşağıya indi. Daha önce böyle bolluk yoktu. Bugün bayağı bolluk var. Vatandaşımız bol bol yiyebilir. Fiyatı da gayet uygun. Karadeniz’de avlanıyor buranın yerli istavriti. Karadeniz, Trabzon açıklarından geldiği için de fiyatı da uygun. İstavrit bizim için teselli oldu diyebiliriz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16