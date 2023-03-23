Balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü

Elazığ’da sağanak yağış sonrası balık bolluğu yaşanıyor. Fiyatı 25-30 liraya kadar düşen balık hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Elazığ’da bir hafta boyunca aralıklarla yağan sağanak sonrası tezgahlardaki balık çeşidinin bollaşması balıkçıların ve halkın yüzünü güldürdü. Karakaya Gölü ve Keban Baraj Gölü’nde çeşit çeşit avlanan göl balıkları, tezgahları süsledi. Fiyatın düştüğünü duyan vatandaşlar soluğu balıkçılarda aldı. Balıkların fiyatlarının 25 ile 70 lira arasında olduğu bildirildi.

Bereketli bir ay geçirdiklerini belirten balıkçı Ramazan Erdoğan, “Tatlı su ürünleri tezgahlara gelmeye başladı. Mart ayındaki yağmur bereketi ile geldi. Geçen seneye nazaran kuraklık vardı, bu kadar çeşit gelmiyordu. Şimdi daha çeşitli ve devasa balıklar gelmeye başladı. Turnalar, sazanlar hatta Van’ın meşhur inci kefaline kadar getirmeye başladık. Biz buna hem yağmurun hem de ramazanın bereketi diyelim” dedi.

Vatandaşlardan Özdal Meşe ise “Balıklar taze ve günlük geliyor. Biz de tüketiyoruz ve memnunuz. Her çeşit balık tezgahta var. Fiyatlar ise piyasaya göre iyidir” diye konuştu.