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Balık tezgahlarında lüfer balığı yerini hamsiye bıraktı

Balık tezgahlarında lüferin yerini hamsi aldı. Palamutun denizlerde az olmasından dolayı hamsi bollaştı. Balık tezgahlarında hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

Ekonomi 03.11.2021, 13:30
Balık tezgahlarında lüfer balığı yerini hamsiye bıraktı

Balık tezgahlarında lüferin yerini hamsi aldı. Palamutun denizlerde az olmasından dolayı hamsi bollaştı. Balık tezgahlarında hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

Balık avı sezonunun açılmasından beri tezgahlarda bolca görülen lüfer yerini hamsiye bıraktı. Palamut balığının az olmasıyla beraber hamsi bollaştı. Karaköy balıkçılar çarşısında geçen hafta 40 liradan satılan hamsi 25 liraya kadar düştü. 10 gün önce tanesi 25-30 TL’ye kadar düşen lüferin şuanda tanesi 70 TL’ye yükseldi. Mezgit 25-30 TL, istavrit 30-35 TL, palamutun tanesi ise 60-70 TL arasında satılıyor. Yağmurun devam etmesiyle beraber, hamsi ve çinekop bolluğu olacağını belirten balıkçılar, yağmur devam ederse hamsi ve çinekopun bollaşacağını bununla beraber fiyatların biraz daha düşeceğini belirttiler.

“Gelen müşteri 4-5 kilo hamsi alıp gidiyor”

Hamsiye talebin çok fazla olduğunu belirten Samet Balyemez, “Bu sene lüfer balığı çok çıktı ve herkes lüfere doydu. Hamside şuan bolluk var. Bundan bir ay önce hamsinin kilosu 40-45 TL arasındaydı şuanda hamsinin kilosu 20-30 TL arasında değişiyor. Hamsiye çok fazla talep var gelen 4-5 kilo alıp gidiyor. Hamsi sofraların vazgeçilmez balığıdır. Yağmurun tabii ki etkisi olur. Yağmur yağdığı zaman balıklar daha hızlı yağlanır ve büyür. Lüferin tanesi boyuna göre 35-40 TL arasında değişiyor. Fiyatlara gelirsek mezgit 25-30 TL, istavrit 30-35 TL, palamutun tanesi 60-70 TL arasında değişiyor” dedi.

“Palamut az olunca hamsi bollaştı”

Geçen sene palamutun fazla oluşundan dolayı hamsinin az çıktığını belirten Yusuf Durmaz, “Balıklara yoğun bir talep var. Balık yemenin tam mevsimi. Hamsinin kilosu 25 TL, istavrit ise 30 TL. Çinekop daha yeni tutulmaya başlandı. Şuanda tezgahlarda çinekopun kilosu 70 TL ama ilerleyen günlerde fiyatı 30 - 40 TL’ye kadar düşmesini bekliyoruz. Geçen sene hamsi yoktu, palamutlar hamsileri yiyordu bu yüzden az çıkmıştı. Bu sene palamut az hamsi yoğunluğu var. Hamsinin fiyatı uygun olunca talepte arttı. Balıklara yağmurun etkisi olur. Yağmurla beraber balıklar daha çok yağlanır ve lezzetlenir” şeklinde konuştu.

“Lüferin tanesi 70 TL’ye kadar çıktı”

Lüfer balığının azalmasıyla fiyatının arttığını belirten Mustafa Sancaktaroğlu, “Balığa talep tabii ki var. Hamsinin kilosu 25-30 TL’ye indiğinde çok fazla satıyoruz. Aynı durum 10 gün önce lüfer balığında vardı. Lüfer 10 gün önce çok fazla çıkıyordu tanesini 25-40 arası satıyorduk talep vardı, fakat şu anda lüfer çıkmıyor bu yüzdende tanesi 50-70 TL arasına kadar yükseldi ve lüfere talep azaldı. Hamsi şu anda ucuz 25-30 TL arasında satılıyor ve yoğunda bir talep var” şeklinde konuştu.

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