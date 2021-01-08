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Balık tezgahlarında hamsi boylarına denetim

Samsun’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tezgahlarda ölçü denetimi yaptı.

Ekonomi 08.01.2021, 09:43
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Balık tezgahlarında hamsi boylarına denetim

Samsun’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tezgahlarda ölçü denetimi yaptı.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılması gerekiyor. Özellikle Karadeniz’de bol çıkan hamsinin 9 santimetre altında avlanması, balık neslinin devamlılığını tehlikeye düşürüyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri de yaptıkları denetimlerle balık boylarını kontrol ediyor. Ekipler İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Yeri’nde denetimlerde bulundu.

"Hiç bir doğal kaynağımız sınırsız değildir"

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz Karadeniz’in ortasında yer alması, sahil kesiminin uzun olması, iç sulardaki baraj, gölet ve lagünlerin fazla olması dolayısıyla balıkçılıkta Türkiye’de ilk sıralarda olan illerimizden birisi. Türkiye’de avlanan balıkların yüzde 70’i Karadeniz’de yakalanmaktadır. Karadeniz’den çıkan yüzde 70 oranındaki balığın yüzde 60’ını hamsi oluşturmaktadır. Hiçbir doğal kaynağımız sınırsız değildir ve tüketilebilir. Tükenmemesi açısından belirli sınırların altındaki 9 cm balıkların yakalanması doğal kaynağımızın azalmasına ve bitmesine sebep olur. Biz bunun önüne geçmek üzere bakanlığımızın çıkarmış olduğu yeni genelge doğrultusunda farklı zamanlarda avlanma çıkarıldı. Bu genelgenin önümüzdeki yıllarda ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Biz de denetim ekiplerimizle birlikte balığın karaya çıktığı barınaklarımızdan tutun balıkhanelerdeki, buzhanelerdeki, depo mahallinde bulunan balık yerlerindeki hem de perakende satışlarında bütün ekiplerimiz avlanma ve balık boyuyla ilgili denetimleri gerçekleştiriyor. Bilmeyen insanlar hamsi ile çaça balığını karıştırıyor. Samsun ilinde yapılan en büyük balıkçılık çaça ve hamsi balıkçılığı. Çaça balığı hamsiye benzediği için boyu küçük mü diye sorular sorulabiliyor. Gördüğünüz gibi denetimlerimizi yaptık ve en küçükleri 11 santimetre düzeyindedir" dedi.

"Aldığımız bu ödünç balıkları sahiplerine doğru bir şekilde bırakmamız lazım"

Samsun’daki balıkçılığın ekonomik boyutları ve yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Müdür Sağlam, "Çaça balığının değerlendirilmesine baktığımızda balık unu ve balık yağında kullanılmak üzere fabrikalarımıza, hamsinin de tüketilmeyen kısmı bu fabrikalarımıza gitmektedir. Balık ürünleri işleyen altı fabrikamız var. Bu fabrikalarımız Avrupa Birliği ülkelerine, Uzak Doğu ülkeleri Japonya, Çin’e kadar ihracat yapıyor. Bu fabrikalarımızda hamsiden alabalığa, salyangoza kadar bu bir sürü deniz ürünlerimiz işlenmektedir. İlimiz ekonomisine katkısına baktığımızda toplam 20 milyon dolar gibi daha önceki yıllarda getirisi oldu. Bu yıl ne kadar katkı sağlayacağını takip ediyoruz. Bu denetimleri sadece Tarım İl ve Orman Müdürlüğü yapmıyor, bunun yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da balıkçı teknelerinde denetimler yapılıyor. İlimiz geneline baktığımızda 490 tanesi denizlerimizde, 122 tane de iç sularımızda olmak üzere toplam 612 tane balıkçı teknemiz mevcut. Teknelerden 158 tanesi 12 metre üzerinde. Bu tekneler de genelde gırgır ve trol olarak avcılık yapmakta. Hem Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın hem de Tarım İl ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerin sonucuna baktığımızda 2 bin 732 tane denetim yapıldı. 295 adet şahıs ve kurumsal çalışan firmalara toplam 1 milyon 133 bin 900 lira 2020 yılı içerisinde cezai işlem uygulandı. Bizim söylemek istediğimiz şey, var olan balığı balıkçılarımızdan başka kimse yakalamayacak. Var olan balığı ya kendileri ya çocukları ya da torunları yakalayacak. Karadeniz’de ya da iç sularımızda doğal olarak yetişen balıklar sınırsız değil, mutlaka sınırı vardır. Tarımsal üretim anlamında tarlalarla ilgili söylediğimiz gibi ’atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan ödünç aldık’. Balıkçılar da balıkları atalarından miras değil, kendilerinden sonra balıkçılık yapacak olan çocuklarından ödünç aldılar. Aldığımız bu ödünç balıkları sahiplerine doğru bir şekilde bırakmamız lazım" diye konuştu.
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