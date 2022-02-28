Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

DÜZCE (İHA) – Denizlerde avlanma sezonunun sona ermesine yaklaşık 1 ay kala, Düzce’de balık bolluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına da bolluk olarak yansıdı. Düzce’de de tezgahlar bol miktarda balıkla süsleniyor. Balıkçı Hülya Kılıç, tezgahtaki yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Tezgahlarımızda bolluk devam ediyor. Her türlü balık mevcut. Balıklarımız taze, güzel ve lezzetli. Fiyatlarımızda bolluk sebebiyle çok kötü değil, iyi durumda. Vatandaşlarımıza yine hitap ediyoruz. Dönem dönem kampanyalarımız devam ediyor. Bu sene vatandaşlara bol bol balık yedirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Denizde balık bitmiyor"

15 Nisan’da avlanma sezonunun sona ereceğini kaydeden Kılıç, "Vatandaşlarımız 1 ay sonra sezonun biteceğini biliyor ama aslında sezon bitmiyor. Kısacası denizde balık bitmiyor. Sadece sanayi tipi büyük tekneler için açılma yasağı oluyor. 12 metrelik tekneler denize açılarak, balık avlanmaya devam edebilecek. Kıyı balıkçılığı devam edecek. Biz senenin 12 ayı tezgahımızı açık tutuyoruz. 12 ay her çeşit balığı bulabilirsiniz, sadece hamsi hariç. Balık sezonu bittiği zaman fiyatlarda bir değişiklik olmuyor. Şimdi fiyatımız ne ise aynen devam ediyoruz. Yani insanlar yine istediği gibi lezzetli temiz, taze ve uygun fiyatlı balık yemeye devam ediyor" dedi.