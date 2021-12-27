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Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı

Karadeniz’de bugünlerde az miktarda avlanan hamsi tezgâhlarda az görülürken kilosu 50 TL’den satılıyor. Aralık ayından beri kilosu 50-60 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle çinekopun fiyatını yakaladı. Trabzon’da bugünlerde hamsinin kilosu 50 TL çinekop ise kilosu 50 TL’den satılırken, en pahalı balık ise 300 TL fiyatıyla kalkan balığı oldu.

Ekonomi 27.12.2021, 11:52
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı

Karadeniz’de bugünlerde az miktarda avlanan hamsi tezgâhlarda az görülürken kilosu 50 TL’den satılıyor. Aralık ayından beri kilosu 50-60 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle çinekopun fiyatını yakaladı. Trabzon’da bugünlerde hamsinin kilosu 50 TL çinekop ise kilosu 50 TL’den satılırken, en pahalı balık ise 300 TL fiyatıyla kalkan balığı oldu.

Balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çoğu balıkçı esnafı toptancı balık halinden balık alamadığı için tezgâhlarını açamadı. Henüz sezonun yarısı olmasına rağmen özellikle hamsinin çok az olması bazı balıkçı esnaflarını olumsuz etkilerken, diğer balık çeşitlerinin fiyatları da vatandaşın balık talebini azaltıyor.

Hamsinin artık son zamanları olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, "Hamsi artık son zamanlarını yaşıyor. Karadeniz halkı önceki yıllarda hamsiye hasret kalmıştı ancak bu sene bayağı hamsi yedi. Hamsi şu an az geliyor. Gelen hamsiyi de pahalı aldığımız için kilosunu 50 TL satıyoruz dolayısıyla da vatandaş yarım kilo bir kilo kadar alıyor. Yaklaşık 20-25 gündür hamsinin fiyatı hiç gerilemedi. Daha öncesinde kilosunu 10-15 TL’den satıyorduk şimdi ise 50 TL’ye satıyoruz. Şu an istavrit çok güzel kilosu 15 TL herkes alabiliyor. Çinakop ile hamsinin fiyatı aynı 50 TL. Balık pahalı olunca çoğu esnaf tezgâhını açmıyor. Her balıkçı böyle durumlarda ayakta pek kalamaz” dedi.

Balık halinin en pahalı balığı 300 TL ile kalkan balığı olurken balık esnaflarından Ahmet Çoğalmış, çok az olmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Çoğalmış, “Hamsinin fiyatı değişmedi kilosu 50 TL. Az gelince fiyatı da yüksek oluyor dolayısıyla kilosu 50 TL’nin üzerinde satılıyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise barbun 40-50 TL, mezgit 25-50 TL, istavrit 15-20 TL, çinekop 50 TL, çupra 75 TL, levrek 80-90 TL. somon 60 TL. Kalkan pek olmadığından dolayı fiyatı uçuk 250-300 TL arasında değişiyor. İstanbul’da ise 400-500 TL arasında satılıyor. Sezon bize göre iyi geçti. İstavritle başladık hamsi ile devam ettik Sonrasında ise çeşit oldu. Dolayısıyla bu sezon yüzümüz güldü sadece palamut olmadığı için biraz burukluk yaşadık. Çoğu esnafımız balığın pahalı olması nedeniyle tezgâhını açmıyor” diye konuştu.

Bu zamanlarda balığın pek az olduğunu bunun da nedeninin hava muhalefeti olduğunu belirten balık esnaflarından Çetin Kavzoğlu da “Bu zamanlarda balık pek az oluyor. Az olmasının başında denizin durumu yani hava muhalefeti geliyor. Dolayısıyla denizin durumundan dolayı tekneler ağ kurmakta zorluk çektikleri için av da az oluyor. Az olunca da bu durum fiyatlara yansıyor. Zaten tezgahımızın çoğunluğunu çiftlik balıkları oluşturuyor. Kaliteli mezgitin fiyatını söylerken bile zor söylüyoruz; kilosu 100-110 TL. 50-60 TL’ye de küçük mezgit var. Bu aylarda böyle olur. Herkes balık alamıyor balık artık lüks oldu. Vatandaş bütçesine göre balık alıyor. Balık fiyatları günden güne değişik oluyor. Bir gün önce çok ucuz balık bir gün sonra fiyatı iki katına çıkabiliyor. Hamsinin kilosu 50 TL inşallah Gürcistan’dan bol gelir de fiyat aşağı gelir” şeklinde konuştu.

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