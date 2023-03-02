Balık gelmeyince toptancı balık hali boş kaldı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasına yaklaşık 1,5 ay kalmasına rağmen bazı tekneler özellikle hamsinin ince olmasından dolayı sezonu erken kapattı. Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bugünlerde özellikle kıyı balıkçıların az miktarda getirdiği mezgit, istavrit gibi çeşitler mezat usulüyle satışa sunulurken, son yılların en durgun dönemi yaşanıyor.

Hamsi sezonu olmasına rağmen hamsinin ince avlanmasının sıkıntı oluşturduğunu belirten Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, Marmara’da çok ince hamsi olması nedeniyle avının tamamen yasaklandığını, Karadeniz’de olan balıkçı teknelerinin de ince hamsi yasağı nedeniyle ava çıkmamayı tercih ettiğini söyledi. Gürcistan sularında da hamside umduklarını bulamadıklarını kaydeden Denizer, “Şu an mevsim olarak hamsi sezonu hamsinin de ince olması sıkıntı oluşturdu. Daha önceki yıllara oranla çok kötü bir hamsi sezonu geçirdik. Palamut sezonu iyi idi ama hamsiden çok ümitliydik olmayınca bütün balıkçı tekneleri sıkıntı yaşadı. Vatandaşımızın da hamsiyi yiyememesinden ötürü sıkıntı var. Demek ki doğanın dengelerinde bozulma var görüntü bu. Gürcistan sularında da aynı durum söz konusu. Orada da hamsi ince. Bu aralar devlet ince hamsiye çok daha önem verip yasaklatmaya başladı. Balıkçı tekneleri de buna uyuyorlar istiyorlar ki yasak olsun diye. Bir sonraki yıl en azından avlanması anlamında. Marmara’da çok ince hamsi vardı. Orada tamamıyla yasakladılar. Karadeniz’de olan balıkçı tekneleri genelde ince hamsi yasağına uyuyor. Gidişat iyi.Çok ince olunca da tutmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

Çoğu balıkçı teknesi paydos etti

Sezonun bitmesine yaklaşık bir buçuk ay kalmasına rağmen çoğu balıkçı teknesinin paydos ettiğini ifade eden Denizer, “Çoğu balıkçı teknesi paydos etmiş durumda tekneler bakıma alınacak. Önümüzdeki yıl Karadeniz’de iri hamsinin olacağını kimse garanti veremez dolasıyla devletin bu konuda önlem alması gerekiyor. Şu anda kıyı balıkçıların az miktarda getirdiği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitler satılıyor. Doğada yetişen çupra, levrek, somon alabalık bunları satıyoruz. Dolayısıyla vatandaş balık ihtiyacını bu şekilde gideriyor. Denizde doğada artık sıkıntı var. İnşallah her şey balıkçı camiasının isteği gibi olur” dedi.

"Daha önceleri hiç bu kadar erken paydos etmemiştik"

Tekne reislerden Ergun Hardaloğlu’da sezonu yılbaşından önce tamamladıklarını belirterek, “Bu sezon palamut görüntüsü iyi oldu palamuttan sıkıntı yok ancak hamside sıkıntı var. Hamsi, Marmara’da, Karadeniz’de ince ,dolayısıyla sezonu yılbaşından önce bitirdik paydos ettik. Nisan 15 kadar sezon devam ediyor. Şuan çalışanlar tayfasını elinde tutmak için denize açılıyor. İstavrit olurdu, o da yok bundan sonra umutlar gelecek sezona kaldı. Daha önce hiç bu kadar erken paydos etmemiştik. Hamsinin durumu böyle olunca paydos etmek durumunda kaldık” şeklinde konuştu.