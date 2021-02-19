Balık fiyatlarını soğuk vurdu

Yurdun büyük kısmında son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi.

Çok sayıda balıkçı denize açılamazken, bu durum balık fiyatlarına yansıdı. Balıkçılar, az balık sebebiyle talebi karşılayamazken, Mustafakemalpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan balık pazarındaki yoğunluk dikkat çekti. Pazardan balık alan vatandaşlar, fiyatlarda ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Tezgâhlarda hamsi ve istavritin 30 TL, levrek ve çipuranın ise 45 ila 60 TL’den satışa sunulduğu görüldü. Pazardaki balıkçılardan çok ciddi balık talebi olduğu ifade edilirken, fiyat artışının kar ve fırtınadan kaynaklandığı bildirildi.