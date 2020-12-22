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Balık fiyatları cep yakıyor

DÜZCE(İHA) – Havaların bir türlü soğumaması, dişli balıkların denizlerde çok olması hamsi gibi küçük balıkların azalmasına neden olurken, balık fiyatlarının da yüksek olması Düzceli balıkçıları isyan ettiriyor.

Ekonomi 22.12.2020, 11:36
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Balık fiyatları cep yakıyor

DÜZCE(İHA) – Havaların bir türlü soğumaması, dişli balıkların denizlerde çok olması hamsi gibi küçük balıkların azalmasına neden olurken, balık fiyatlarının da yüksek olması Düzceli balıkçıları isyan ettiriyor.

Aralık ayının ortaları olmasına rağmen havalar bir türlü soğumayınca hamsi gibi soğuk suları seven balıkların çıkmasını engelledi. Bir de denizde palamut gibi dişli balıkların bu sene çok olması da eklenince hamsi gibi balıkların azalmasına neden oldu. Bu durum ise en çok balıkçıları üzüyor. Hamsi’nin bu hafta yüksek olan fiyatı nedeniyle müşterilerinin tepki gösterdiğini söyleyen 20 yıllık Balıkçı Ercan Şevki, “Balık fiyatları umduğumuz gibi değil, yüksek. Oda kalitesine göre. Her balığın iki çeşidi var. Bizimde içimizde bu işi suiistimal eden uyanık balıkçılar var. Tabelayı asar fiyatı düşürür balıklar küçük. İndirimli balık tabelasını asar, balık istersin balık yok der. Bu gün taş dediğimiz bu balığın alınıp satıldığı yerlerde 3 kalite 4 kalite her gün balık var. Müşteri portföyüne göre. Ama Tarım Orman Bakanlığı’nın balık boyları ile ilgili koyduğu kotanın altında balık satan, bayatlamış dediğimiz üzerinden gün geçmiş ya da içinde farklı cins olan karışık balıklar tabi ki de ucuz satılıyor. Birde farklı cins balıkları hamsi diye satanlar var insanlar anlamıyor” dedi.

İyi balık nasıl anlaşılır

Düzceli balıkçı Ercan Şevki, iyi balığın renginden ve parlaklığından anlaşılabileceğini dile getirerek; “İnsanlar balıkçısını değiştirmeyecek. Aldığı balık kötüyse de o balığı balıkçısına geri getirecek. Alıyor balığı geliyor ben başka balıkçıdan balık aldım başka balıklar çıktı diyor. Oysa adam sana kötü balığını verdi mi götür geriye balığını. Bunu 5 defa yap 500 kişi yapsın bunu hiçbir balıkçı kötü balık satamaz o zaman. Birde canlı olacak, parlak olacak. Öyle gizleme yapıyorlar ki balıkçı olarak bizi bile kandırıyorlar. Balıkçını, kasabını değiştirmeyeceksin. Ama canlı renkli, parlak olması tazeliğini gösterir. Biz balıkçı olarak en kalitelisini, en yiyişini satmaya çalışıyoruz. Fiyatlarla da cebelleşiyoruz” diye konuştu.

“Bu sene balık fiyatlarının yüksek olmasının birçok nedeni var”

Ercan Şevki, balık fiyatlarının pahalı olmasının nedeninin birçok etkenin bir araya gelmesi nedeni ile olduğunu belirterek; “Bu sene fiyatların yüksek olmasının nedeni dişli balıklar çoktu. Mesela palamut çoktu. Bu balık diğer balıkları tüketiyor. Onun yanı sıra çinekop, lüfercilik var. Onlarda balıkları tüketiyor. Sadece insanların yemesiyle alakalı değil. Bunun yanı sıra mevsim normalleri dışında seyreden sıcaklıklar var. Oda balığın kuyulardan kalkmamasını tetikliyor. Bunların tamamı faktör. Bunların hepsi de bir araya gelince balık az. Balık var ama iyi balık az. İyi balıkta açık artırmaya girdiği için orada kıyamet kopuyor zaten” dedi.

Balık fiyatları düşer mi

Balık fiyatlarının düşmesini beklemediklerini belirten Ercan Şevki, birçok olumsuzluğun bir arada olmasının balık fiyatlarının yüksekliğinin nedeni olduğunu ifade ederek; “Olumsuz faktörlerin hepsi bir araya geliyor ayrıca balık git gide azalıyor. Sezonun başındaki kadar çok balık yok. Birde işletme maliyetleri de çok. Eskisi gibi değil. Bugün çalıştırdığımız bir insanın maliyetleri var. Hepsi de üst üste binince balık bu sezon düşmez” dedi.

Balık fiyatları cep yakıyor

Düzce’de tezgahlarda balık cep yakarken fiyatalar şu şekilde oldu; Hamsi 40 TL, istavrit karadeniz 40 TL, Barbun 35 TL, çinekop 40 TL, sarıkanat 50 TL, Somon 70 TL, yerli somon 35 TL, Çupra 25 gram ağırlığında tanesi 25 TL kilosu 50 TL’ye geliyor, Marmara istavrit 25 TL, mezgit ise 40 TL.
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