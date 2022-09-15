Balık bollaşınca fiyatlar 50 TL’ye geriledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balığın bollaşması nedeniyle fiyatlar da geri gelmeye başladı. Eylül başında 70-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı şimdilerde 50 TL’ye kadar düştü.

Kdz. Ereğli ilçesinden denize açılan balıkçı tekneleri bu hafta daha fazla balıkla geri döndü. Tezgahlarda balığın bollaşması ve çeşidinin artması fiyatlarda da gerilemeye yol açtı. İlk hafta tezgahlarda 70-100 TL arasında satışa sunulan palamut 50, mezgit ve istavrit 70 TL’den satılıyor.

Balıkçı esnafı bu sezon balığın bol olacağını belirterek fiyatların da aşağı ineceğini belirtti.

Geçen seneki satılan balıkların toplamını yaklaşık bir hafta içerisinde satacaklarını söyleyen balıkçı esnafından Şenol Sönmez, vatandaşların balığa doyacağını ifade etti. Sönmez konuşmasında, “Bu sene daha önceki senelere göre görülmemiş bir şekilde bir bolluk bekliyoruz. Karadeniz’e ve Türkiye’ye yetecek kadar palamut çıkacak. Geçen seneki satılan balıkların toplamını yaklaşık bir hafta içerisinde satacağız. Bu sene soğutucusu olanlara, konserve yapmak isteyenler için hazırlıklı olmalarını tavsiye ederim. Balıkların fiyatları 10 gün içerisinde çok uygun fiyatlara düşecek. Vatandaşların ilerleyen dönemler için stok yaparlarsa onlar için çok iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Geçen yıla göre bu yıl sezon başından itibaren daha iri balık çıktığını ifade eden balıkçı esnafından Adem Çetin, bir palamudun ortalama 700-800 gram geldiğini söyledi. Çetin konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Geçen seneye oranla başlangıç olarak hem güzel hem de iri olarak çıkmaya başladı. Geçen sene ilk çıkan balıklar 250-300 gram gelirken şu an da 700-800 gram arasında geliyor ama ilerleyen günlerde inşallah biraz daha bollaşacak.”

Balığın bollaşması ile birlikte fiyatların gerilemeye başladığını belirten Volkan Demirel, balık ne kadar ucuz olursa o kadar çok satış yaptıklarını vurguladı. Demirel açıklamasında “Palamut geçen seneye göre bu sene gayet güzel. Şu anda iyi başladık. Geçen sene bu kadar palamudu kesinlikle tezgahımıza koyamadık. Şu anda göründüğü gibi tezgahımızın hepsini palamut ile doldurduk. Allah’ın izni ile inşallah güzel olacak. Tabi boy farkına göre, tekne tutumuna göre uzatma balığı, ağ balığı, gırgır balığı ve olta balığı hepsinde fiyatlar değişiyor. Şu anda sattığımız balık uzatma balığı, olta balığı çok azınlıkta geldiği için çok daha değerli olta balığı bizim tezgahlarımıza çok az gelir. Havaların sıcak olması en önemli etken sular soğuduğunda hem balık daha da lezzetlenecek, daha da büyüyecek, daha da fiyat düşecek. Biz de ucuz balık satalım herkes balık yesin biz bunu istiyoruz ama günün şartları buna el vermiyor” diye konuştu.