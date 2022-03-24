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Balık av sezonu bitmedi ama onlar erkenden paydos ederek limana demir attı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağına yaklaşık 3 hafta kalmasına rağmen bazı tekneler bekledikleri gibi avlanma yapamayınca erken paydos ederek limana demirledi.

Ekonomi 24.03.2022, 09:37
Balık av sezonu bitmedi ama onlar erkenden paydos ederek limana demir attı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağına yaklaşık 3 hafta kalmasına rağmen bazı tekneler bekledikleri gibi avlanma yapamayınca erken paydos ederek limana demirledi.

Bazı balıkçılar gelecek sezon için şimdiden teknelerini ve ağlarını bakıma alırken, bazıları da 15 Mayıs’ta Orkinos avı için Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na gidecek.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek yasak 15 Nisan’da başlıyor. Karadeniz’de bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar erken paydos ederek tekneleri limana çekti ve sezon henüz bitmemesine rağmen gelecek sezon hazırlıkları için ağlarını ve teknelerini bakıma aldı.

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonunun ardından denize açılan büyük tekneler sezona, palamutla başlarken bu balıkta umdukları avcılığı bulamadı. Daha sonra umutlarını hamsiye çeviren balıkçılar hamside de zaman zaman gelgitleri yaşadı.

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yavuz Yılmaz, sezonun fena geçmediğini ancak hamsinin hava şartlarından dolayı erken göç ettiğini belirterek, “Yaklaşık 25 yıldır sektördeyiz. Sezon fena değildi şükürler olsun. Ancak mazot fiyatları konusunda biraz muzdaribiz. Bu sezon avcılığın yarısından sonra çok pahalı mazot aldık. Devlet yetkililerin bunu görmesini istiyoruz. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz ancak masraflarımız fazla olunca karşılığını alamıyoruz. İnşallah seneye sezona başlarken bu işi çözmüş oluruz. Balık her zaman istediğimiz derecede olmuyor. Her zaman standart bir balık oluyor. Bu sezon genelde hamsi avladık. Palamut aşırı miktarda olmadı ama hamsi fena değildi. Bizim olmazsa olmazımız hamsi. Hamsi avı için Gürcistan sularına gittik, orada aşırı avcılık olmadı ama yine de fena değildi. Hamsi azalmıyor ancak 20 yıl önceki gibi değil. Hava şartları, havanın sıcak olması bölgemizde deniz suyunun soğumaması nedeniyle hamsi başka ülke sularına erken göç ediyor” dedi.

"Orkinos avı için Malta ve Kıbrıs açıklarına gitmeyi düşünüyoruz"

Mayıs 15’te orkinos avı için farklı ülke sularına açılacaklarını ve bu nedenle tekneyi ve ağları bakıma aldıklarını kaydeden Yılmaz, “ Şimdi orkinos avcılığı var, Orkinos avcılığı için hazırlıklarımız başladı. Mayıs 15 gibi tekneler Orkinos avcılığına çıkacak. Kıbrıs ve Malta açıklarına gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah kısmetimizi oralarda arayacağız. Sezon bitmek üzere diğer teknelerde yavaş yavaş gelmek üzere 10 gün sonra hepsi burada olur inşallah. Şimdilik ağların, teknenin bakımlarını yapıyoruz. Sezona hazırlık yapıyoruz, seneye inşallah balık bol olur mazot fiyatları da inşallah düşer” diye konuştu.

Ahmet Karaçengel de balık olmadığı için limana demirlediklerini ifade ederek “Şu an paydos ettik ağların bakımlarını yapıyoruz. Karadeniz’de şu an balık olmadığı için limana demirledik. Burada ağlarımızın tamirlerini yapıyoruz. Daha sonra kota çıkarsa Orkinos avına çıkacağız. İsteyen Moritanya’ya gidecek. Bu sezon balığın az olması erken göç etmesinden dolayı erken paydos etmek durumunda kaldık. Bundan sonrası için artık başka denizlerde Orkinos avına bakacağız” şeklinde konuştu.

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