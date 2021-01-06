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Bal fiyatlarındaki artış arıcıların yüzünü güldürdü
Bu yıl bal fiyatlarında açıklanan artış bal üreticilerinin yüzünü güldürdü.
Ekonomi 06.01.2021, 14:57
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Bu yıl bal fiyatlarında açıklanan artış bal üreticilerinin yüzünü güldürdü.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçimini arıcılıkla geçiren yaklaşık 300 bal üreticisi, bu yıl artan bal fiyatları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hibe desteklerinden memnun olduklarını kaydetti. Kısıtlama günlerinde yasaklardan muaf tutulan arı yetiştiricileri, mevsim şartlarından dolayı da verimli bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar, ellerinde ve piyasada bal kalmadığını ve tamamının toptancılar tarafından alındığını kaydetti. Uçar, "Pandeminden dolayı vatandaşlar Bal ürününe rağbette gösterince depolarımızda 1 kilo bal bile kalmadı. Bizleri sevindiren ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın bizlere verdiği hibe destekleri oldu, arıcılık yapan vatandaşlarımıza makine ve malzeme desteği bizleri memnun etmiştir. Daha önce Arıcıların kendi imkânlarıyla aldıkları bazı makine ve malzemeler bu yıl hibe destekleriyle Arıcılara verilecek, proje şuan kabul edilmiş durumda Arıcılar olarak Tarım Müdürlüklerine başvuru yaparak gerekli evrakların tamamlanmasıyla ilçede bulunan arıcılarımız inşallah 2021 yılına bereketli girecekler’’ diye konuştu.
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