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Bakyapı’dan Demirtaş’a 6 bin yeni konut, Vişne Caddesi’ne uluslararası proje

Bakyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Bursa’da bugüne kadar 30 bin konut ürettiklerini belirterek, "Demirtaş bölgesinde 4,5 yılda 4 bin 700 konut yaptık. 6 bin konut daha inşa edeceğiz" dedi. Bakgör, Vişne Caddesi’nde uluslararası bir projeyi hayata geçireceklerini hatırlatarak, "300 civarında ticari alan, 150 yatak kapasiteli otel, bankalar ve bazı markaların yer aldığı dükkanlar ve yeme içme mekanlarından oluşacak. Bin araçlık kapalı bir otoparkı bulunuyor. Burasının profesyonel bir biçimde yönetilmesini ve bebe ve çocuk konfeksiyon sektörü temsilcilerinin Türkiye’deki uğrak noktası olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ekonomi 12.02.2022, 11:07
Bakyapı’dan Demirtaş’a 6 bin yeni konut, Vişne Caddesi’ne uluslararası proje

Bakyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Bursa’da bugüne kadar 30 bin konut ürettiklerini belirterek, "Demirtaş bölgesinde 4,5 yılda 4 bin 700 konut yaptık. 6 bin konut daha inşa edeceğiz" dedi. Bakgör, Vişne Caddesi’nde uluslararası bir projeyi hayata geçireceklerini hatırlatarak, "300 civarında ticari alan, 150 yatak kapasiteli otel, bankalar ve bazı markaların yer aldığı dükkanlar ve yeme içme mekanlarından oluşacak. Bin araçlık kapalı bir otoparkı bulunuyor. Burasının profesyonel bir biçimde yönetilmesini ve bebe ve çocuk konfeksiyon sektörü temsilcilerinin Türkiye’deki uğrak noktası olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Toplantısı’nı Kültürpark dernek merkezinde yaptı.

Moderatörlüğünü Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Özgür Kavaklı’nın yaptığı toplantıda Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, “Bursa’da Sanayi Yapılarının İmalat Süreci ve Sonrası” ve BakYapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de “Marka Proje Nasıl Üretilir” konularında dernek üyeleriyle tecrübelerini paylaştı

BakYapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de “Marka Proje Nasıl Üretilir” başlıklı konuşmasında marka projeler inşa etmenin emek ve süreç gerektirdiğini vurguladı.

30 yıldır Bursa’da yaşadıklarını, kuyumculukla başladıkları iş hayatına 1990’lı yılların başında girdikleri inşaat sektörüyle devam ettiklerini belirten Veysel Bakgör, bugüne kadar 30 bin konut ürettiklerini bunların içinde hiçbir devlet işi olmadığını söyledi.

B akgör, Türkiye’de yatırımcıların proje aşamasındayken emlak aldığını, bunu fırsatı içinde barındıran bir yatırım olarak gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Türkiye’de konut sektörü çok talep görüyor. Çünkü genç nüfus yuva kuruyor ve ev alıyor. Öte yandan hâlâ yatırım aracı olarak görülüyor. Bizim konut projelerinde bir marka olmamız ise projelerimize kattığımız farklılıklardan, yeniliklerden geliyor. Biz projelerimize inovasyon kattıkça bize teveccüh de arttı. Bursa bir sanayi kenti ve sürekli göç alıyor. Bu nedenle Bursa’da konut inşaatları hiç bitmeyecek. Bugün kentimizdeki 30 bin konutun 18 binini BakYapı yaptı. Geldiğimiz noktada konut sektöründe bir marka haline geldik. Bu da emek ve süreç gerektirdi. Ve biz konutlarımızı pazarlarken marka olmanın değerini de görmüş olduk. Öte yandan tüketicinin ne talep ettiği noktasında empati yapmamız gerekiyor ki projelerimizi ona göre şekillendirelim. Son dönemde enflasyonla yaşıyoruz ve TL bazında çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece tüketicinin getirdiği parayla işler yürümüyor, özsermaye şart.”

Veysel Bakgör, BakYapı olarak artık kat karşılığı iş yapmadıklarının altını çizerek, bu sistemin artık çöktüğünü, bugünün şartlarında maliyetlerin çok arttığını, bu nedenle gerçek bir maliyet hesabı yapamadıklarını kaydetti.

Konuşmasında Demirtaş bölgesine yaptıkları yatırımlara da değinen Bakgör, bölgede 4,5 yılda 4 bin 700 konut yaptıklarını, 6 bin konut daha yapacaklarını dile getirdi. Yine aynı bölgede bir AVM projeleri olduğunu ancak 2019’un ikinci yarısındaki kriz nedeniyle bir karar vermek zorunda kaldıklarını anlatan Bakgör, bu projelerini eğlence merkezine dönüştürdüklerini ifade etti.

Bakgör, Vişne Caddesi’ndeki projeleriyle ilgili olarak da, “Uluslararası bir proje olacak. 300 civarında ticari alan, 150 yatak kapasiteli otel, bankalar ve bazı markaların yer aldığı dükkanlar ve yeme içme mekanlarından oluşacak. Bin araçlık kapalı bir otoparkı bulunuyor. Burasının profesyonel bir biçimde yönetilmesini ve bebe ve çocuk konfeksiyon sektörü temsilcilerinin Türkiye’deki uğrak noktası olmasını istiyoruz” dedi.

Bakgör son olarak, zor bir süreçten geçildiğini ancak buna rağmen inşaatların durmaması gerektiğini vurgulayarak, duran bir işletmeyi yeniden kaldırmanın daha zor olduğunu dile getirdi.

Sektör kurulu toplantısının sonunda Dernek Başkanı Nihat Alpay, Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız ve BakYapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör’e günün anısına plaket takdim etti.

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