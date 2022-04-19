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Bakyapı’dan bin 500 konutluk yeni proje

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, bugüne kadar 17 bin konut inşa ettiklerini, Demirtaş’ta 1500 konutluk yeni projeye yakın zamanda başlayacaklarını açıkladı. Bebe tekstiline yönelik Yıldırım’da yapacakları uluslararası ticaret merkezi projesinde ilk kazmayı vurduklarını da belirten Veysel Bakgör, makul fiyatlı konut üretimine ilişkin de "Tedarikte aldığımız indirimler ve kendi yöntemimizle geliştirdiğimiz ar-ge çalışmalarıyla müşterilerimizi makul fiyatlı konut sahibi yapıyoruz" dedi.

Ekonomi 19.04.2022, 12:28
Bakyapı’dan bin 500 konutluk yeni proje

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, bugüne kadar 17 bin konut inşa ettiklerini, Demirtaş’ta 1500 konutluk yeni projeye yakın zamanda başlayacaklarını açıkladı. Bebe tekstiline yönelik Yıldırım’da yapacakları uluslararası ticaret merkezi projesinde ilk kazmayı vurduklarını da belirten Veysel Bakgör, makul fiyatlı konut üretimine ilişkin de "Tedarikte aldığımız indirimler ve kendi yöntemimizle geliştirdiğimiz ar-ge çalışmalarıyla müşterilerimizi makul fiyatlı konut sahibi yapıyoruz" dedi.

Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde (EYM) basın mensuplarını iftarda ağırlayan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, sektördeki son durum ve yapılacak olan yeni yatırımları kamuoyu ile paylaştı.

Bursa’nın sanayileşen ve sürekli gelişen kent olarak dikkati çektiğini belirten Bakgör, “İster istemez, konut ihtiyacı da kesintisiz devam ediyor. Müşterimizin bize verdiği bir görev var. Ekonomik anlamda kaliteli, nitelikli ve fiyatı da makul seviyede konut üretimine devam etmek istiyoruz. Onun için yeni bir projeye başladık. Bin dairenin üzerinde bir konut projesini hayata geçireceğiz. Bununla birlikte o talebe karşılık, gerekli olan çalışmalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar, Bakyapı olarak 17 bin konut inşa ederek sahiplerine teslim ettik. İnsanlar bu noktada bize teveccüh gösteriyorlar. Biz de haliyle ister istemez, bu sorumluluk gereği proje üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Buna dayalı olarak da, binli rakamlardan bahsettiğimiz projenin devamında da yeni iki projemiz daha olacaktır” dedi.

Konut fiyatlarında en düşük fiyatı bulmak için uzun süre ar-ge çalışması yaptıklarını belirten Bakgör, şöyle konuştu:

“Adetlerin çok olması münasebetiyle, en ufak detayına varıncaya kadar ölçeklendirmede, projelendirmede, hassas bir çalışma yapıyoruz. Bunun yansıması da çoklu adetlerden kaynaklı, satın almalara yansıyor. Biz bunları tüketicilerle paylaşıyoruz. Ancak öncelik verdiğimiz önemli konu, arazi geliştirirken özellikle mülkiyetini edinerek araziyi kendi bünyemize katarak projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu da bize ciddi anlamda maliyetlerde avantaj sağlıyor. Konut üretiminde arazi geliştirmek en önemli sacayaklarından biridir. Bursa’da bilindiği gibi makus bir talihimiz var. Çok fazla arazi geliştirecek imkânlar yok. Tarım arazilerimiz çok. Burada dengeyi yöneticiler sağlayacaklar. Tabii haliyle bu konut arzı tarafında maliyetlerin dünya ile birlikte her türlü malzemedeki fiyat artışları ciddi anlamda Türkiye’deki maliyetlere ve konut fiyatlarına da yansıdı. Ama yapılması, atılması gereken önemli adımlar var. Bunlardan bir tanesi, yaklaşık 15 gün önce alınan bir kararla yüzde 1’lik olan KDV oranının 150 metrekarenin altındaki dairelerde yüzde 8’e çıkarılması ciddi anlamda sürpriz bir maliyet oldu. Bu son tüketici için biraz sıkıntı olacak. Biz olmasın demiyoruz. Ancak belirli bir arazi ve rayiç bedeli yine dikkate alınarak belirli bölgelerde bunun son tüketiciye ve alt gelir grubuna iyi yansıması adına bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Fonlama maliyetinin olduğuna dikkati çeken Bakgör, “İster istemez tüketiciler, vadeli konut edinmeye alıştılar. Bunun tekrar nitelikli yönetilebilir makul rakamlara düşürülmesi, kredilendirme imkânı sunulması hem sektöre canlılık getirecek, hem de tüketicinin ihtiyacı olan beklentilere cevap verecektir. Çünkü ister istemez, konut fonlanması gereken bir yatırımdır. Konut edinmesinde toplu bir para oluşturmak kolay değildir. Bu adımlar atılırsa, makul düzeyde belirli emtialarda düzeltme hareketlerin olacağına da inanıyoruz. Umarım bunların hepsi bir araya geldiğinde tüketici lehine bir gelişme olacaktır. Emtia fiyatlarında gerileme olursa, haliyle üretilecek konut veya diğer yatırımların fiyatlarında da bir düşüş olacaktır. Bizler nasıl ki artışlar da hemen bunu uyguluyorsak, gerileme olduğunda da dikkate almamız gerekiyor. Yani yapmazsak, kendi kendimize ihanet etmiş oluruz. Tüketici de bunun farkında olacaktır” dedi.

Bursa’da bebe tekstilinde ihracatın lokomotifi Vişne Caddesi’nin önemini vurgulayan Veysel Bakgör, şunları kaydetti:

“Bebe konfeksiyonu alanında çok nitelikli ve özellikli üretici ve toptancı firmalarımız var. Ama alan sınırlı olduğu için sektöre yeni girenler, Bursa’da faaliyetlerine devam etmek isteyen yeni girişimcilere de fırsat oluşturmak istedik. Bir de mevcut olan şartlarını daha da geliştirmek isteyen; özellikle Avrupa ve dünyaya açılan birçok üretici firmalar var. Bunlara da daha ileriye dönük toplu bir merkez oluşturmak istedik. Yıldırım ilçesinde adını Yeni Vişne Uluslararası Ticaret Merkezi olarak düşündüğümüz yeni yatırımı hayata geçiriyoruz. Bebe giyimi ve triko üzerine yapılacak. Bünyesinde tabi ki bine yakın araç kapasiteli kapalı otoparkının olduğu, 150 yataklı bir iş oteli olan, alışveriş yapılabilecek mini mağazalarının, yeme içme alanlarının ve bankaların olduğu tam bir merkez olacak. Yurt dışından satın almaya gelenler, haliyle böyle bir merkezle karşılaştıklarında hayran kalacaklarını düşünüyoruz. Çok şükür ruhsatımızı alıp hafriyatımıza da başladık” dedi.

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