Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bakla ve bezelye üretimi yapan çiftçiler, bölgede don tehlikesine karşı tarlalarını elyaf örtü ile örterek önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege Bölgesi için don uyarısı yapmasının ardından İzmir’deki üreticiler de soğuğa karşı önlem almaya başladı. Ödemiş’teki bakla ve bezelye üreticileri, tarlalarını elyaf örtü ile örtmeye başladı. Çiçek açan bakla ve bezelyenin don tehlikesi karşısında kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini belirten üreticiler, pahalı olmasına rağmen elyaf örtü ile örtmek zorunda kaldıklarını söylediler.

14 ve 15 Şubat itibarı ile soğuk hava uyarısını aldıklarını belirten Uzundere Mahallesi’nden Mehmet Tok, "Meteorolojinin yaptığı uyarıları takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibarı ile hava sıcaklıkları özellikle geceleri sıfır derecenin altına düşecek. Çiçek yapmış baklalar soğuk hava karşısında dayanamaz. Dolayısıyla bütün masrafımız boşa gider. Bu nedenle masraflı olmasına rağmen tarlalarımızın üstünü elyaf örtülerle kapatıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Havanın soğuk gitmesi durumunda bakla ve bezelyede rekoltenin düşebileceğini belirten Tok, “Tüketici bu yıl bakla ve bezelyeyi daha pahalıya satın almak zorunda kalabilir” şeklinde konuştu.