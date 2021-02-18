Bakkalda kart kullanımı zirveye çıktı

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu Ocak 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre küçük esnafta nakit alışveriş yerini kredi kartına bırakmaya başladı. Küçük esnafta kullanılan tahsilat ürünlerinde kredi kartı kullanım yaygınlığı yüzde 84 ile en yüksek seviyeye çıktı. Son 6 ayda nakit ödemenin ciro içindeki payı ise yüzde 69’dan yüzde 62’ye indi.

Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın CEO’su Bülent Peker, rapor hakkında şöyle konuştu: “Ödeme alışkanlıklarının her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Son 6 ayda kredi kartının yaygınlığı yüzde 77’den yüzde 84’e çıkarken ciro içindeki payı da yüzde 22’den yüzde 29’a yükseldi. Bu değişim tüketicilerin artık küçük esnaftaki küçük harcamalar için bile kredi kartını daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Ocak’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

VERESİYE DEFTERİ KABARIYOR:

Veresiye defteri kullanan bakkalların oranı önceki döneme göre artarak yüzde 49’a yükseldi. Tahsilat ürünleri arasında kredi kartı yaygınlığı Ağustos 2020’de yüzde 77 seviyesindeyken Ocak 2021’de yüzde 84’e ulaştı. Bu durum tüketicinin ödemelerini yapmakta güçlük çektiğini ancak bakkalların da ayakta duracak gücü kalmadığından nakit olarak gerçekleştiremediği tahsilatına kredi kartını alternatif olarak sunmak istediğine işaret ediyor.

NAKİT 6 AYDA YÜZDE 10 DÜŞTÜ:

Ödeme türlerinin ciro içindeki payına bakıldığında da tüketicinin nakitten kredi kartına yöneldiği ortaya çıktı. Son 6 ayda nakdin ciro içindeki payı yüzde 69’dan yüzde 62’ye inerken kart kullanımı yüzde 22’den yüzde 29’a yükseldi.

BORÇLARI KREDİYLE ÖDÜYORLAR:

Kredi borcu bulunan bakkalların oranı bir önceki döneme göre artarak yüzde 51’e yükseldi. İş yapma seviyesi son dönemde daha da düşen bakkallar faizlerin yüksekliğine rağmen finansman sorununu yönetebilmek amacıyla krediye yöneldi. Özellikle ciro seviyesi düşük olan ve fazla deneyimi olmayan bakkallarda bu oran yüzde 70’e çıktı.

GÜVEN ENDEKSİNDEKİ DÜŞÜŞ TERSİNE DÖNDÜ:

Genel Güven Endeksi Ağustos döneminden beri ilk defa artış gerçekleştirerek 8,2’ye yükselmekle birlikte düşük trendini devam ettirdi. Her ne kadar mevcut duruma dair olumsuz hava hakim olmaya devam etse de aşının uygulanmaya başlanması ile birlikte geleceğe dair iyimser beklentilerin de yükselmesi endeksin az da olsa artmasını sağladı.

ATIŞTIRMALIK ÜRÜN SATIŞI ARTTI:

Ticaret Endeksi 7,3 ile Ocak 2020’den itibaren en düşük seviyeye indi. Kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte atıştırmalık ürünler dışında tüm ürün kategorilerindeki düşüş Ocak 2021’de de devam etti. Yasaklara ek olarak ürün fiyatlarındaki dramatik artışlar, tüketicileri en uygun noktalardan alışveriş yapmaya yönlendirdi.

BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİK:

Salgından endişe duyanların oranı önceki döneme göre yüzde 70’e geriledi. Aşının uygulanmaya başlaması ve vaka sayılarının da azalmaya başlaması, gelece dair daha iyimser olmamızı sağladı. Buna bağlı olarak salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 56’ya geriledi.

AŞILAMADAN UMUTLULAR:

Aşının uygulanmasının salgını bitireceğinden ümitliyiz ancak söz konusu kendimiz olduğunda aşıya güvenenlerimiz sadece yüzde 32 ve sadece yüzde 38’imiz aşı olmayı düşünüyor. 24 yaş altı ve 55 yaş üstü bireylerde aşı olmayı düşünlerin oranı ortalamadan daha yüksek iken, orta yaş bireylerde ise tedirginlik hakim.