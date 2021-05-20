BAKANLIK’TAN ULUSLARARASI ZUCHEX’E DESTEK!

Yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesi beklenen Zuchex 2021, çoğu üretici 650 katılımcı firmayı, aralarında dünya perakende devlerinin de olduğu yurt içi ve yurt dışından satın alma profesyonelleriyle, 31. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Eylül ayında Tüyap Beylikdüzü’nde düzenlenecek organizasyon, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği sayılı fuarlar arasına girdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Ebru Causey “Ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Zuchex 2021’de yer alarak, Bakanlığın katılımcılarımıza sağladığı desteklerden yararlanmaya hak kazanacak. Bir tarafta Ticaret Bakanlığı desteği katılımcılarımızın fuar bütçelerini rahatlatırken, diğer yandan Zuchex’in sunacağı küresel ticaret olanakları, firmalar açısından eşsiz birer fırsat olacak” dedi.

Causey; “Zuchex, iki yıl aradan sonra dünya genelinde sektörünün ilk yüz yüze ticaret fuarı olacak!”

Bakanlık desteğinin, katılımcı firmalar için önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına da vurgu yapan Ebru Causey, “Zuchex, ev ve mutfak eşyaları alanında dünya genelinde fuarsız geçen 2 yılın ardından 2021’in bu alandaki ilk ve tek yüz yüze ticaret fuarı olacak. Küresel etkenlerden ötürü sektörde milyarlarca dolarlık satın alma talebi birikti. Biriken bu talebin, Zuchex 2021’de karşılık bulmasını bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın alma profesyoneli, katılımcılarımızın en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek” dedi.

Zuchex 2021’de, sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, pişirme ekipmanlarından, dekoratif ev ve mutfak eşyalarına, ev eşyalarından, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün sergilenecek.