Bakanlıktan borsa için yeni sürpriz karar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Borsa İstanbul’da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

STOPAJ VERGİSİ ÖDENMEYECEK

Alınan bu karar doğrultusunda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından; Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat’ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.