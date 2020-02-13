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Bakanlık TOBB ile anlaştı: Gençlere cazip imkanlar geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç girişimcilerin eğitimi, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve gençlerin TOBB üyelerinin işyerlerinde staj yapmalarını öngören protokol imzaladı.

Bakanlık TOBB ile anlaştı: Gençlere cazip imkanlar geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç girişimcilerin eğitimi, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve gençlerin TOBB üyelerinin işyerlerinde staj yapmalarını öngören protokol imzaladı.

13 Şubat 2020 Perşembe 15:06
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Bakanlık TOBB ile anlaştı: Gençlere cazip imkanlar geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, 2009’da yola çıkan TOBB Genç Girişimci Kurulu’nun bugün 8 bin kişilik büyük bir aile olduğunu belirterek, bu süreçte Türkiye’de girişimciliğin farkındalığında artış sağladıklarını bildirdi. Hem genç girişimciler hem de kadın girişimcilerin 81 ilde girişimcilik ekosistemini kurmak için çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Ve zaten dünyada şunu görüyoruz. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor.” diye konuştu.

İş dünyası ile gençleri buluşturacak 'imza'

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolün, Türkiye’nin gençlerini daha donanımlı hale getireceğinin altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çünkü gençler geleceğimiz. Zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini, daha donanımlı hale getirmek için yoğun bir çaba harcamalıyız” dedi.



İşbirliği kapsamında gençlere girişimcilik eğitimi verileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, illerin başarılı girişimcilerini de Bakanlığın desteğiyle gençlerle buluşturacaklarını vurguladı.
-Staj için yazılım hazırlandı, talep toplanacak Girişimcilik eğitimi yanı sıra gençlere staj imkanı da sağlayacaklarını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, geliştirilen bir yazılım sayesinde şirketlerin stajyer ihtiyacının toplanarak bakanlığa iletileceğini, bakanlığın da bu talepleri gençlere aktaracağını anlattı.

Bakan Kasapoğlu: Gençler için girişimcilik kampları düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin Türkiye’nin umudu olduğunu belirterek, bu işbirliğinin güzel yarınlar için kritik bir başlangıç olduğunu bildirdi.
Gençlerin iş hayatına daha nitelikli atılmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, bu noktada en büyük arzularının girişimci ekosistemini oluşturmak olduğunu belirtti.

Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olmanın getirdiği avantajı iyi kullanması gerektiğine değinen Kasapoğlu, Türkiye geneline yayılan 350 gençlik merkezi ve 40 üniversitedeki genç ofisi ile gençlere hizmet verdiklerini söyledi. Ayrıca gençlik kamplarının da her dönem açık olduğunu ifade eden Muharrem Kasapoğlu, bu kamplarda da gençlere girişimcilik eğitimi verileceğini dile getirdi. İki kurum arasındaki işbirliğinin hem gençler için hem de iş dünyası için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, sadece yeni girişimci yetişmeyeceğini, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının da bu yolla karşılanabileceğini anlattı.

Stajyer ve staj talepleri birleştirilecek

TOBB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole göre, TOBB üyeleri ihtiyaçları olan stajyerlerin niteliklerini ve bu yöndeki taleplerini TOBB’a bildirecek. Bakanlık TOBB’dan gelen bu talepleri gençlere aktaracak. Ayrıca Bakanlık bünyesinde gençler için girişimcilik kampları düzenlenecek. TOBB üyeleri, iş tecrübelerini genç girişimci adaylarına aktaracak.

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