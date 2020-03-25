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Bakanlık açıkladı! Çiftçiye faizsiz kredi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere yönelik olarak 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini duyurdu.

Bakanlık açıkladı! Çiftçiye faizsiz kredi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere yönelik olarak 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini duyurdu.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:42
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Bakanlık açıkladı! Çiftçiye faizsiz kredi desteği

Tarım Bakanlığı, "Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelerimiz, 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" açıklamasında  bulundu.

Tarımsal Üretim için faizsiz ve düşük faizli kredi kullanım  esasları açıklandı. detaylar şu şekilde:

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelerimiz, 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler.  50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.  Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL’ye  kadar faizsiz kredi kullanabilecekler.  100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi.  Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden  kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde  şartlar belli oldu.

“T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım  ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsıyor.

Bu kapsamda üreticiler

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,
Damızlık düve yetiştiriciliği,
Büyükbaş hayvan besiciliği,
Küçükbaş hayvancılık,
Arıcılık,
Kanatlı sektörü,
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,
Su ürünleri sektörü,
Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim,
Kontrollü örtüaltı tarımı,
Yem bitkisi üretimi,
Yurt içi sertifikalı tohum,
Fide,
Fidan üretimi,
Süs bitkisi üretimi,
Stratejik bitkisel üretim,
Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık,
Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim,
Tarım makineleri (traktör ayrık),
Traktör,
Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı,
Tarım makineleri parkı,
Arazi alımı (birleştirme),
Lisanslı depoculuk yatırımları,
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı,
Soğuk hava deposu yatırımları,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi,
Sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi),
Özel ormancılık,

Başlıklarında yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse  edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.
Tebliğle ayrıca 2020 yılından itibaren başlamak üzere öncelikli  indirimli kriterler de getirildi.

Buna göre

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,

Damızlık düve yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat,

Büyükbaş hayvan besiciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa,

Küçükbaş hayvancılıkta, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt  içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera  kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç  çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban  indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak.

Tebliğ 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) 3  yıl geçerli olacak.

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