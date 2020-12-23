Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması: Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, “Corona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.



DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar corona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu.



Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.



BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.