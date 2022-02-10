Bakan Yardımcısı Tunç, Mardin’de çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Mardin’de çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Çiftçi Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Tunç, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda çiftçi temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Mardin’in ülkenin gıda arz güvenliği konusunda en önemli illerin başında geldiğini belirten Tunç, "Mezopotamya Ovası’nda çok verimli topraklara sahibiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu tarımsal ürün çeşitliliğini, Mardin karşılamaya çalışıyor ve katkılar sunuyor. Mardin, göz bebeğimiz olarak gördüğümüz illerin başında geliyor. Verimli topraklarımızın olmasıyla birlikte bu topraklarımızı en ekonomik şekilde sulamaya yönelik sıkıntı ve aksaklıklar var. Bizler bunun farkındayız. Mutlak suretle tarım arazilerimizin suya ihtiyacı var. Güneydoğu bölgemiz kurak iklim kuşağında ama devletimiz bununla alakalı sulu tarıma geçilmesi için barajlar inşa etmiş. Bu planlama sonucunda bölgenin en büyük sulama tesisi olan Atatürk Barajı hayata geçirilmiş. Mardin ilimiz yakın tarihte cazibe suyuna kavuşacaktır. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mezopotamya Ovası GAP suyu ile buluştuğunda çiftçilerimizin maliyeti otomatikman düşecektir. Çiftçilerimize desteğimiz devam edecektir’’ dedi.

Tarımsal üretimin önemine değinen Vali Demirtaş ise, "Tarih kadar eski bu coğrafyanın dünden geleceğe akan tarımsal üretim yolculuğunda bugün, tüm dünyanın öğrendiği bir gerçekliğin altını çizmekte yarar görüyorum. Milletlerin bugün ve gelecekte var olma rotasını, tarımsal üretim çizecektir. Uzmanların ve stratejik analistlerin öngörüsü ise gelecekte toprak, su ve gıdaya erişim için ülkelerin birbiriyle kıyasıya mücadele edeceğidir. Hamdolsun, ülkemiz geride bıraktığımız pandemi sürecinde gıda arzı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamıştır. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde de herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için tüm tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu noktada yerel anlamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam ediyoruz. Bir yandan üreticilerimizin yanında dururken diğer yandan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 296 milyon TL’lik desteğin üreticilere sağlandığını dile getiren Vali Demirtaş, “Toprak, su ve gıdaya erişim olarak dikkatlerinizi çektiğim üç başlığın üçünün de kadim kentimizle eş anlama geldiği gözlerden kaçmamaktadır. Mardin ilimiz 150 bin hektar sulu, 164 bin hektar kuru olmak üzere toplam 314 bin hektar toplam tarım alanına sahiptir. Kadim kentimiz, 1 milyon 100 bine yaklaşan küçükbaş, 108 bin büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılık sektöründe de önde gelen merkezlerden biridir. 5 bin 27 gıda işletmesiyle de bölgemizin önemli bir gıda üretim ve sevk merkezi olan Mardin’imizde ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayımız ise 20 bin 866’dır. Tüm bu göstergelerin yukarı yönlü ivme kazanması için son iki yılda 62 projeye toplam 33.8 milyon TL destek sağladık. Aynı şekilde ilimiz genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla da toplamda 296 milyon TL’lik destek üreticilerimize ulaştırılmıştır. Hali hazırda gerek Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarla, Mardin’de tarımın tarihini yeniden yazmaya kararlıyız’’ diye konuştu.

Programın ardından Mardin temaslarını sonlandıran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, kentten ayrıldı.