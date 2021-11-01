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Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati “Onlar ağlamaya devam etsin biz de bu işin onurunu yaşayalım”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Onlar ağlayarak zengin oluyor. Biz ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla övünerek ülkenin zenginliğinden, refahından mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar ağlamaya, affedersiniz zırlamaya devam etsinler. Biz de bu işin onurunu yaşayalım” dedi.

Ekonomi 01.11.2021, 14:23
Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati “Onlar ağlamaya devam etsin biz de bu işin onurunu yaşayalım”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Onlar ağlayarak zengin oluyor. Biz ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla övünerek ülkenin zenginliğinden, refahından mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar ağlamaya, affedersiniz zırlamaya devam etsinler. Biz de bu işin onurunu yaşayalım” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlendiği "Ekonomi Buluşmaları" programında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, iş adamlarıyla buluştu. Bayramapaşa’da bir otelde gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin konuşulduğu toplantıda Bakan Yardımcısı Nebati ve İl Başkanı Kabaktepe iş adamlarının sorunlarını dinlendi.

Ekonomi Buluşmalarını 17 ilçede gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Kıymetli Bakanımızın, bankalarımızın, bürokrasiden kıymetli yöneticilerimizin iş insanlarıyla buluştuğu Türkiye’yi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru giderken pandemi gibi tüm ülkeyi etkileyen sadece sağlık değil aynı zamanda ekonomik sorun, sosyal sorun, psikolojik sorun noktasında dünyada ciddi bir tesir oluşturan bu süreçte çıkışta hep beraber iş insanlarımızla beraber konuşarak çözüm odaklı problemlerimiz sorunlarımızı konuşup çözüm odaklı, sorunlarımızı ve problemlerimizi konuşup çözüme dair bakış açılarımızı geliştirdiğimiz bir toplantı olsun” şeklinde konuştu.

‘Türkiye, büyüyor, gelişiyor ve zenginleşiyor’

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “İMF’nin yayınlamış oluğu istatistikte Türkiye 2005 yılında dünyanın satın alma gücü paritesine göre 17’inci büyük ekonomisi ve 1 trilyon dolarlık hacmi var. 2020 yılına gelirken Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre gayri safi milli hasılat 2,5 trilyon ile dünyanın 11’inci büyük ülkesi. Bunu ne biz ne de siz söylüyorsunuz. Biz hep beraber yapıyoruz. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve zenginleşiyor. Zenginleşmeyi sadece makro ekonomik göstergelerle değerlendirmeye kalkarsak bir eksiklik olur. Kendimize, şirketlerimize ve işimize bakalım. İşimiz hangi seviyeden nereye geldi. 20 yıl önceki Türkiye neredeydi? 20 yıl önceki dükkanımız, fabrikamız hangi seviyedeydi. 10-15 yıl önceki yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız, stadyumlarımızı, köprülerimizi bir değerlendirin. Hangi noktada ister makro ister mikro olsun biz gerideyiz. Giydiğimiz kıyafet, harcadığımız su. Hangi alanda olursa olsun iddialı bir şey söylüyorum. Türkiye zenginleşti. Birileri de bize özellikle de sosyal medyada siz böyle değilsiniz diyor. Ya kusura bakmayın, Türkiye sizin gördüğünüz Türkiye değil, bizim yaşadığımız Türkiye” dedi.

Taksim’de AKM yapımı ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonları hatırlatan Nebati, "2013 yılını hatırlayın ‘Vandallar’ AKM binasının üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız başta olmak üzere hakaret ve küfür etmedikleri kimse bırakmamışlardı. AKM, dünyanın en büyük Kültür Merkezlerinden bir tanesi. Taksim Camii AKM ile muhteşem bir bütünlük arz ediyor. Orada yakanlar, yıkanlar, küfür edenler ve vandallık yapanlar bugün piyasada yoklar. Küfrü yiyen, hakarete uğrayan ve her türlü olumsuzluğu kendisine yüklenen Cumhurbaşkanımız da AKM’yi açtı. Türkiye’deki garabet böylesine bir garabet. Şimdi de sosyal medya üzerinden kötüsünüz, öldünüz, bittiniz, yandınız, bittik, mahvolduk diye adeta bizi kuşatan bir atmosfer var. Kusura bakmayın, biz ölmedik, bitmedik, yanmadık. Türkiye rakamlarla da olsa, makro ekonomik göstergelerle de olsa, mikro ekonomik göstergelerle de olsa bir noktaya geliyor” açıklamasında bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinde sistemde aksaklıklar yaşanabileceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “Şimdi bu defa şuna geliyoruz. Hastane yapıldı yeni hastane çatısından yağmur kaçtı. Yolda giderken kediye çarptınız. Yolda giderken lastiğiniz patladı. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin mutlak suretle bir takım olumsuzluklar ve teknik aksaklıklar yaşarsınız. Böyle bir dünya olabilir mi? Ama sosyal medyaya bakarsanız lastiğiniz neden patladı. ’Vay ülke battı’. Yolda çukura düştünüz ’vay yolda nasıl çukur olur’. Uçak 10 dakika rötar yapar ’vay ülkenin haline bak’. Havaalanında ufacık bir aksaklık olur ’vay efendim bunların yönettiği ülke bu kadar olur’. Onlar bunu söylüyor, biz yapıyoruz. Onlar ağlayarak zengin oluyor ülkenin zenginliğini paylaşıyor. Biz ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla övünerek ülkenin zenginliğinden, refahından mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar ağlamaya, affedersiniz zırlamaya devam etsinler. Biz de bu işin onurunu yaşayalım” dedi.

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