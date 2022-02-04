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Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "2020-2021 arasında dünya ekonomisi yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir"

Pendik’te, AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Sanayide artık kendi gemilerimizi, kendi uçaklarımızı yapıyoruz" dedi.

Ekonomi 04.02.2022, 12:49
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "2020-2021 arasında dünya ekonomisi yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir"

Pendik’te, AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Sanayide artık kendi gemilerimizi, kendi uçaklarımızı yapıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Pendik’te "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin katıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılımcılara ülke ekonomisi ve istihdamla ilgili sunum yaptı.

"Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonominin istihdamla daha da büyüyeceğini ifade ederek, "Ekonomide pandemi sürecinden sonra, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla istihdama dayalı ihracatı önceleyen ve yatırımı büyüten ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik. 2003-2020 arası küresel ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 3.4 seviyesinde büyüme kat etmiştir. Ancak pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Sanayide artık kendi gemilerimizi, kendi uçaklarımızı yapıyoruz. Sağlık alanında Turkovac aşısı üretimini sağladık. Sanayide ithalat ve ihracat dengesine dikkat edip gereken önlemleri alıyoruz. Türkiye’de köprülerden, yollara, hava savunmadan yerli üretime kadar toplumun tüm kesiminde faaliyet sürdüren işverenlere desteklerimiz artarak devam ediyor. Tüketiciye elektrikten başlamak üzere birçok farklı noktada desteklerimiz devam edecek. Ekonomik anlamda alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım sanayi ve kalkınma anlamında elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, "Devletimizin hükümetimizin aldığı tedbirler ile dünyada yaşanan ekonomik küçülme Türkiye’de yaşanmadı. İthalat ve ihracat anlamında Türkiye’nin jeopolitik konum, hükümetin yatırımları ile birlikte ihracatımız arttı. Çalışmalarımızı 2022 yılının sonuna kadar artarak devam edecek.

Pandemi döneminde tedarik zincirinin kırılması, üretimin durması, üretim araçlarına ulaşımda sıkıntıların doğması Türkiye’de hükümetimizin devletimizin aldığı tedbirler ile ülkenin jeopolitik konumu bizim ekonominizin büyümesine olumlu etkiler yaptı" dedi.

"Türkiye’de bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı 8.1 arttı"

Gürcan, "Tüm dünyada yaşanan pandemi dönemi birçok üreticiyi etkilemiş oldu. Tüm dünyada yaşanan üretim aksamaları ve şirketlerin kapandığı bir durumda Türkiye’de bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı 8.1 arttı" ifadelerinde bulundu.

" İstanbul’da yatırıma en çok öncelik veren belediyeyiz"

Toplantıya katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ”Böyle bir toplantıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm dünyada yaşanan pandemi süreci ile iş dünyasında yaşanan aksaklıklar özellikle üretimde ve tedarikte yaşanan aksaklıklar tüm dünyada yaşandı. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yaşanan bu olumsuz durumdan etkilenmemeleri için Pendik’te çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’da yatırıma en çok öncelik veren belediyeyiz" dedi.

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