Bakan Yardımcısı Kaymakçı: “AB Yatırım Bankası ilk defa Türkiye’de yeni projelere girecek”

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Türkiye olarak ilk defa AB Yatırım Bankası yeni projelere girecek olmalarından dolayı mutluyuz. Türkiye Yatırım Platformu’nun AB’den almış olduğumuz katılım öncesi mali yardımlara ek olmasını istiyoruz. Ayrıca, Türkiye olarak vize serbestliği elde edene kadar vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ev sahipliğinde düzenlenen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Bizim Türkiye olarak beklentimiz, gümrük birliği güncellenme müzakerelerine başlanması ve Türkiye vize serbestliği elde eden kadar vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. AB genişleme komiserinin ülkemizdeki ziyaretinin ana nedeni, Türkiye yatırım platformunun resmi olarak duyurulması. Türkiye aday ülke olarak mali fonlarından yararlanıyor. Türkiye, bugüne kadar 9,2 milyar euroluk (IPA) fonu kullandı. Ancak son dönemde IPA fonlarında kesintiye gidildi. Dolayısıyla Türkiye aday ülke olarak daha fazla finansman aktarılması gerekiyor” dedi.

“Vize serbestliği elde edene kadar vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz”

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Bugün iki önemli toplantı gerçekleştirdik. Biri Türkiye ile AB arasında iş diyaloğuydu. Pandeminin sıkıntıları, Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ve ayrı zamanda iklim değişikliğinin yeşil finansman gibi mekanizmaları zorlaması nedeniyle Türkiye ve AB arasında ticaretin yatırımın artırılması gerektiği ortaya çıktı. Bizim Türkiye olarak beklentimiz, gümrük birliği güncellenme müzakerelerine başlanması ve Türkiye vize serbestliği elde edene kadar vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. AB genişleme komiserinin ülkemizdeki ziyaretinin ana nedeni, Türkiye yatırım platformunun resmi olarak duyurulması. Türkiye aday ülke olarak mali fonlarından yararlanıyor. Türkiye, bugüne kadar 9,2 milyar euroluk (IPA) fonu kullandı. Ancak son dönemde IPA fonlarında kesintiye gidildi. Dolayısıyla Türkiye aday ülke olarak daha fazla finansman aktarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yeşil dönüşümden bahsediyorsak Türkiye’nin olmaması mümkün değil”

İkinci konu olarak AB’nin yeşil mutabakatı benimsediğini vurgulayan Kaymakçı, “2050 yılına kadar karbondan arındırılmış bir AB kıtası oluşturmayı hedefliyor. Buna yönelik olarak AB hem AB bütçesi ile hem de uluslararası finansman ile çok önemli kaynaklar ayırdı. Yeşil dönüşümden bahsediyorsak Türkiye’nin olmaması mümkün değil. Hem bir aday ülke olarak hem de Avrupa ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle Türkiye’nin içerisinde bir yatırım platformu oluşturuldu. Bu platform AB tarafından sağlanacak garantiye dayanıyor. Uluslararası finans kuruluşları Türkiye’de özellikle iklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik katkıda bulunacak kaynak sağlayacaklar. AB garantisi sayesinde bunun akışı hızlı olacak” ifadelerini kullandı.

“İlk defa AB Yatırım Bankası yeni projelere girecek”

Bugün ‘Türkiye Yatırım Platformu’na çok yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan, Kaymakçı, “Uluslarası da Türkiye’nin başarılı sicilini vurguladılar. AB Yatırım Bankası, 2019’dan bu yana AB’nin Türkiye’ye karşı almış olduğu önlemler nedeni ile yeni projelere girmiyordu. İlk defa AB Yatırım Bankası’nın da yeni projelere girecek olmalarından dolayı mutluyuz. Biz Türkiye Yatırım Platformu’nun AB’den almış olduğumuz katılım öncesi mali yardımları ek olmasını istiyoruz. Bu mali iş birliği ile Türkiye’nin AB üyelik sürecinin de açılmasını diliyoruz” diye konuştu.