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Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı dikti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyaret ederek tarlada sarımsak dikti.

Ekonomi 11.02.2021, 18:15
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Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı dikti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyaret ederek tarlada sarımsak dikti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıçayırcık köyünde düzenlenen sarımsak dağıtım töreni ve sarımsak takip sisteminin tanıtımına katıldı. Burada sarımsak üreticilerine tohum dağıtan Bakan Yardımcısı Işıkgece, ayrıca sarımsak üreticilerini de ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Işıkgece, sarımsak dikiminde çalışan yevmiyeci kadın işçilerle birlikte tarlada sarımsak dikti.

"Bu bölge çok özel"

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Yaklaşık 6-7 yıl öncesinde Taşköprü sarımsağının orijinal halde gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili kendi çapımızda destek vermeye çalışmıştık. Bu yüzden bu bölge benim için özel. Bölgemiz, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi havası, suyu, toprağı çiftçilerimizin verdiği emeklerle toprağımızın da gücüyle çok değerli sarımsak ortaya çıkıyor. Bu Taşköprü sarımsağının çok daha fazla değer bulması için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Daha yapılacak çok işimiz var. 2010 yılında Taşköprü sarımsağına ilk defa Coğrafi İşaret alınırken aslında Türkiye’de coğrafi işaretinde tam olarak fazla bilinmiyordu. Bu yüzden bölgemiz bilindiği üzere gelinen noktada sadece coğrafi işaret almakla kalmamış aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri içinde coğrafi işaret alarak oradaki raflarda ve reyonlarda yer alacak. Logoyu da üstüne eklemek için son aşamaya gelmiştir" dedi.

"Avrupa’da da kanıtlanacak"

Taşköprü sarımsağının Avrupa’dan coğrafi işaret alarak eşsizliğinin kanıtlanacağını söyleyen Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaret almasıyla reyonlarda üzerinde özel logoyla eşsizliği Avrupa’da da kanıtlanmış olacak. Bundan sonraki hedefimiz ürünümüze katma değer sağlayarak bu ürünü ederinin daha üstünde hak ettiği değere ulaşması ve burada yapılan çok önemli ürünün takip sistemiyle izlenebilirliğinin sağlanması, orijinal tohumun daha fazla bölgeye yayılarak çok daha verimli ve çok daha yüz güldürecek rekoltelere ulaşması için burada önemli iki tane proje yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizlerde bu iki projeye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölge bizler için özel ve önemli bir bölge" ifadelerini kullandı.

"9 milyon tonluk artış oldu"

Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerde iyi bir verim yakaladıklarını söyleyen Işıkgece, "2020 yılında toplamda 9 milyon tonluk bir artış oldu. 124 milyonluk bir üretim gerçekleştirildi. Bu cumhuriyet tarihinde maksimum gelebildiğimiz nokta ama çok daha yapacak işimiz var. Hep birlikte üreticilerimizle, çiftçilerimizle, sanayicilerimizle hep birlikte el ele vererek çiftçilerimizin haklarını daha yukarılara çekmek adına daha yapılacak hepimizin inancı var. Tarımsal hasılada son 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyara geldik, bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Ülkemizin toprakları bereketli, yapılacak hep birlikte çok daha iyilikler, çok daha iyi rakamlar çıkartacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Taşköprü sarımsağı üretiminde 2019 ve 2020 yıllarında diğer yıllara oranla yüzde 30’luk bir tonaj artışının yaşandığını belirten Işıkgece, "Bu oldukça büyük bir başarı. Bunu çok daya iyi noktalara getirmek adına Sarımsak Takip Sistemi’nin ortaya atılan ve toprakla buluşturacağımız bunun da bizlere son derece katkısı olacak. Taşköprü’nün köprüsü Avrupa’ya ve Dünyaya köprü olsun, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ise "Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemini (TSTS) bu yıl uygulamaya koyuyoruz. Taşköprü sarımsağının tarladan sofraya kadar takip edilebilmesini ve tüketiciye sunulmasını amaçlıyoruz" dedi.

“Taşköprü sarımsağının orijinal halini gelecek nesillere aktaracağız”

Vali Avni Çakır da, “Taşköprü sarımsağı denilince ilimizin marka değerinin en güçlü ürünü oluyor. Bu yüzden Kastamonu, 17 tane coğrafi işaret almış ürünü ile Türkiye’de ilk 5’te yer alan illerimizden bir tanesi. İnşallah müracaat ettiğimiz diğer ürünlerimizin de kabul görülmesiyle ilk 3’e gireceğimizi ümit ediyoruz. Taşköprü sarımsağı zaten pazarda eşsiz, bu kapsamda yapılan projeyi çok anlamlı buluyorum. Büyüklerimizden orijinal haliyle emanet almış olduğumuz bu sarımsağı inşallah bizlerde gelecek nesillerimize yaptığımız projelerle orijinal haliyle aktarmış olacağız. Bu konuda Dünya’da gelişmiş olan damak tadına da hitap edecek” diye konuştu.

“Geçtiğimiz yıl 23 bin ton sarımsak üretildi”

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem de, çiftçilerin üretime katkılarının arttırılması ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi için kaynakları en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, “2020 yılında Kastamonu, 23 bin ton üretimle Türkiye birincisi durumundadır. Üretimin 20 bin tonu ise sadece Taşköprü ilçemizde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de üretilen sarımsağın ilimizde üretilen sarımsağın yüzde 20’si yetiştirilmektedir. 18 adet sarımsak işleme ve paketleme tesisi bulunmaktadır” dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Işıkgece, sarımsak üreticisi çiftçilere yerli tohum kullandıkları için sertifika takdim etti. Aynı zamanda törende, 16 çiftçiye 425’şer kiloluk yerli tohumdan elde edilen tohumluk Taşköprü sarımsağı verildi. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra yerli tohum alan çiftçiler, aldıkları tohumun üzerine yüzde 20 ekleyerek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edecek.
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