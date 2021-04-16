Bakan Yardımcısı Işıkgece: "126 milyonluk üretimle tarımda en yüksek sınıra geldik"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Toplamda 126 milyon tonluk bitkisel üretim artışıyla biz aslında toplamda Türkiye’nin bu zamana kadar yapmış olduğu en yüksek sınıra gelmiş olduk. Ülkemizde toplam 333 milyar TL’lik bir tarım hasılatı gerçekleşmiş oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Çankırı’ geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Işıkgece, Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Abdullah Ayaz’dan kentin tarım ve hayvancılığı hakkında bilgiler aldı. Ardından Çankırı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Işıkgece, İl Tarım Müdürlüğünde düzenlenen suni tohumlama protokolü sera-çek dağıtım programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Sizlerin desteklerinizle bu hastalık zaman zarfında tarlamıza rahatlıkla ulaşabildiğimiz ekimimizi, dikimimizi yaptığımız ve sonuçlarını da gördüğümüz bir yıl geçirdik. Burada en önemli emek çok değerli çiftçilerimizin emeği. Bakanımız o zamanlar ’siz korkmayın ekin biz arkasındayız ürünlerin’ demişti. Aynen de bu şekilde oldu. 9 milyon ton bitkisel üretimde Türkiye çapında bir artış oldu. Toplamda 126 milyon tonluk bitkisel üretim artışıyla biz aslında toplamda Türkiye’nin bu zamana kadar yapmış olduğu en yüksek sınıra gelmiş olduk 126 milyon tonluk bitkisel üretimle. Bunların tamamında sizlerin emekleriniz sizin inancınız sizin bu konudaki duruşunuz oldu. Ülkemizde toplam tarım hasılatına baktığımızda 333 milyar TL’lik bir tarım hasılatı gerçekleşmiş oldu sizlerin de emeklerinizle. Bugün bu güzel şehrimizde çok önemli ürünlerimiz var ülkemize yeten. Ülkemizde son derece ağırlığı olan çeltik gibi kavun gibi tritikale gibi Türkiye çapında ilk 5’e girdiğimiz ürünlerimizi var. Ama gidecek çok mesafemiz var. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bugün burada bu yeni başlayacağımız ve hatta yeni de başlattığımız projelerde hep bölgenin ihtiyacını dikkate alarak karar vermeye çalıştık" dedi.

"Boş alanları değerlendirdikçe ekonomimize katkısı da büyüyor"

Bakan Yardımcısı Işık Gece, "2021 yılında bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek için 1.2 milyon yerel katkı olmak üzere toplam 4.1 milyon liralık bir kaynağı da birleştirip bakanlığımızın 5.3 milyon liralık bir kaynakla 8 tane yeni projeyi yürürlüğe koymuş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi 3 bin 800 dekar atıl boş nadas alanlarımıza kırmızı mercimek ekimi yaptırmak. Atıl boş nadas alanları deyince geçen sene pandemi döneminde bu tip projelerle Türkiye’ye toplam kazandırdığımız alan Hatay’ın toplam ekilebilir alanı kadar. Yani boş, kullanılmayan alanları değerlendirdikçe ekonomimize olan katkısı da çok daha büyüyor bunu görmüş olduk geçen sene yaptığımız projelerle. Yine bu projelere benzer bir proje yapmak için bu bölgede 3 bin 800 dekar alanda mercimek ekilişi gerçekleştirilecek. 15 bin 500 dekar alanda nohut ve buğdayda sertifikalı tohum kullanılmasını sağlayarak verim ve kalitede artış sağlayacağız. Yaklaşık bin 300 çiftçimize yüzde 75 hibe ile kırmızı mercimek, nohut ve yem bitkileri, çeltik tohumu temin edilerek toplamda 88 bin dönüm alanda ekimin yapılmasıyla ilgili başka bize göre çok çok önemli bölge için bir projemiz daha var. 132 ton nohut, 8 ton yonca, 9 ton mısır ve yem bezelyesi tohumlarımızı siz üreticilerimize dağıtmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız"

Tarım ile birlikte hayvancılıkta da desteklerin süreceğini kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde sadece bitkisel üretim alanlarının değil aynı zamanda hayvancılığın da geliştirilmesi ile ilgili projelerimiz de var. Aslında 2020 yılında 15 ilde 15 milyon bütçeyle etçi ve kombine ırkların yaygınlaştırılması ile ilgili bir proje yapılmıştı. Bu projenin 29 ile daha yaygınlaştırılması sağlandı Bakanımızın takdirleriyle 2021 yılında. İçinde bulunduğumuz yıl da bu projenin içerisine Çankırı ilimiz de dahil oldu. Bu proje kapsamında da 3 milyon bütçe ile özellikle dezavantajlı bölgelerimizde büyük baş hayvanların ücretsiz suni tohumlama yapılması ile ilgi projemiz zaten başladı. Bu projemiz devam edecek. Bölgemizde özellikle bu proje ile etçi ve sığır kombine ırklarda ücretsiz suni tohumlama yapılmasının hastalıklar açısından da son derece önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak 4.1 milyon lira ilave bir bütçe ile 3 tane yeni projeye daha bölgenin ev sahipliği yapmasını sağlayacağız. Bunlardan bir tanesi arı ile ilgili. Kovan verilmesi arıcılıkta daha katma değer ürünlerin üretilmesi. Polen, propolis, güneş enerjisi sistemi, arıcı barınağı gibi ihtiyaçların bölgede karşılanması ile ilgili toplam 240 bin liralık hibe şeklinde olacak başka bir projemiz daha var. Ayrıca Akkaraman koyunu ırkımıza soy kütüğü projesine dahil ettik, kaydı tutulan anaç küçük başlarda 100 lira ve bu sürülerde koç ve teke alan yetiştiricilere de 500 lira destek verilmiş olacak. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız."

Çiftçilerin projelere güvenmesini önemsediklerini ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Işıkgece, hiç boş arazi kalmadan üretim yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Yapılan dağıtım törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve çiftçiler katıldı.