Bakan Yardımcısı Gizligider: “Siz yeter ki üretin devlet arkanızda”

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açarken, açılışa katılarak çiftçilere seslenen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Siz yeter ki üretin devlet arkanızda” dedi.

6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 250 firmanın katılımıyla, “Tarımda teknoloji devri” sloganıyla başladı. Çiftçilerin ürün yetiştiriciliğinde teknoloji ile bezenmiş tarım aletlerini tanıması ve teknoloji ile tarımın buluşturulması adına kurulan fuarda açılan stantları gezen çiftçilere hem tarım makineleri hem de üretimdeki teknoloji çalışmaları anlatıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in açılışını gerçekleştirdiği fuarda stantlar ziyaret edildi. Aksaraylı firmalar başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından gelen 250 firmanın tarım aletlerini ve gübre üretim sistemlerini inceleyen Bakan Yardımcısı Gizligider, çiftçilerle basın açıklamasında da bir araya geldi. Çiftçilerin Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağladığını belirterek bazı firmaların ulusal çapta yaptığı çalışmalar yakından incelendi.

“Siz yeter ki üretin devlet arkanızda”

Bakan Yardımcısı Gizligider, “Avrupa’da birçok alanda üretim alanında birinciyiz. Ancak bizim şimdi yapmamız gereken işler var. Nitelikli büyümeye gideceğiz. Artık nicel büyümeden farklı özellikle geçtiğimiz 2 yılda yaşadığımız pandemi sürecinde bunu anladık. Üretmezseniz yoksunuz, paranız olsa da anlamı yok, önce üreteceğiz. Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin Afrika’dan başka alanlardan arazi satın aldığı haberlerini alıyoruz. Yani demek ki düşünmek için önce tok olacağız. Önce kendi topraklarımıza hakim olacağız. Bunları verimli kullanacağız. Şimdi yeni dönemde biz inşallah tarım ve teknolojiyi çok sık zikretmeye çalışacağız. Artık Türkiye Korumalı Sigorta desteğine geçiyor. Şuan Konya da bunu uyguluyoruz. İnşallah 2023 itibariyle tüm Türkiye’de çiftçinin ürününü garantiye alacağız. Çiftçi garanti olarak ne kazanacağını bilecek. İnişler, çıkışlar, dalgalanmalar neticesinde zarara uğramayacağını bilecek. Yani özeti şu siz yeter ki üretin devlet arkanızda bunu da bilin. Yeter ki ekin yeter ki dikin devlet sonuna kadar arkanızda bunu hep bilin” dedi.

Fuarı ve amacını anlatan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da, “Yaklaşık 2 yıldır pandemiden dolayı fuarı yapmamıştık. Geçmişte 5 yıl üst üste yaptık. Bu sene Uluslararası Tarım Fuarını gerçekleştirdik. Amacımız teknoloji ile üreticiyi bir araya getirmek ve yaklaşık 250 firma katıldı. Bu Aksaray ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlayacak. Üreticimizi yeni teknoloji ile bir araya getirip teknolojiyi yakından takip edeceğiz” diye konuştu.