Bakan Yardımcısı Fatma Varank’tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye’nin inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda olduğunu kaydederek, “Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Firmalarımızın 1972’den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu” dedi.

Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi yerli ve yabancı çok sayıda şirket ve temsilcilerinin katılımı ile başladı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye ile birlikte 27 ülkeden katılım saplandı. Toplantının açılışında konuşan Varan, yatırımcıları Türkiye ve Afyonkarahisar olarak ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Varan, Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek, “ABD’den Almanya’ya, İsveç’ten Tunus’a, Hollanda’dan Yemen’e kadar 29 ülkeden 219 katılımcının yer aldığı, ülkemizin yatırım fırsatlarını ve potansiyellerini değerlendireceğiz. Türkiye’nin, geniş üretim imkanları, kalifiyeli iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek altyapısıyla, teşvik paketleriyle uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezidir. Yine ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık dev bir pazara ulaşma imkanına sahiptir. Biz de bakanlık olarak Türkiye’nin yatırım imkânlarını, fırsatlarını ve potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası anlamada çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 proje tamamlandı”

Türkiye’nin inşaat sektöründe dünyadaki başarılarına da değinen Varank, “15-16 Mart tarihlerinde gayrimenkul sektörünün buluşma noktası olan MİPİM Fuarı için Fransa’daydık. Tabi, ülke olarak biz de gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biriyiz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörü; çok canlı ve lokomotif sektörlerden biri. Bu anlamda inşaat sektörümüz dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden en önemli sektörlerin başında geliyor. Bugün Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda yer almaktadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yine müteahhitlik hizmetlerinde ülkemiz malzeme ve inşa kalitesinde de ileri bir konumda. İnşaat ve bağlı sektörlerle; 106 bin tecrübeli müteahhitimiz yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972’den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu.

“Son 20 yılda 1.2 milyona yaklaşan konut üretildi”

Konuşmasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara da değinen Varan şunları söyledi:

“Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. TOKİ’mizin ürettiği sosyal konutlarla birlikte 2012 yılından bu yana tam 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde de sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak. TOKİ, işte bu kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut yapımı konusunda ülkemizin tecrübeli ve önemli kamu kuruluşlarından biridir. Türkiye’de son 20 yılda, dünyada başka örneği olmayan bir başarıya imza atmış, sayısı 1.2 milyona yaklaşan konut üretmiştir. TOKİ’nin yanı sıra 1953 yılında Türkiye’nin şehircilik çalışmalarına öncülük eden bir başka kuruluşumuz da Emlak Konut GYO. 28,4 milyar lira net aktif değeriyle ülkemizin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır.”

Gerçekleştirilen toplantı daha sonra gerçekleştirilen sunumlarla devam ederken, kongreye Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, il protokol üyeleri ve çok sayıda yatırımcı katıldı.