Bakan Yanık: “VEFA Programı çerçevesinde SYDV’lerimize 403,6 milyon TL kaynak aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen VEFA Programı’nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) 403,6 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, VEFA Programı kapsamında kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını bildirdi. 2010 yılından itibaren proje olarak yürütülen VEFA Programı’nın geçtiğimiz yıl ulusal program haline dönüştürüldüğünü hatırlatan Bakan Yanık, söz konusu programın ülke genelinde kesintisiz bir şekilde uygulandığını söyledi.

“SYDV’lerimize 403,6 milyon TL kaynak aktardık”

SYDV’ler tarafından temel gereksinimlerini karşılayamayan kişileri tespit ederek hanelerine düzenli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Bu ziyaretler esnasında kişilerin ev temizlikleri, kişisel bakımları, yemekleri, alışverişleri ve diğer ihtiyaçları gideriliyor. 973 SYDV’mize VEFA Programı’nı uygulamaları için bu yıl 1,5 milyar TL kaynak ayırdık. Bu çerçevede yaşlı, engeli ve hasta vatandaşlarımızın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirdiğimiz VEFA Programı’nda SYDV’lerimize ilk etapta 403,6 milyon TL kaynak aktardık.”

127 bin 720 vatandaş hizmetten faydalandırılacak

VEFA Programı’nın insana ve insani değerlere verdikleri önemi gösteren uygulamaların başında geldiğini kaydeden Bakan Yanık, “Bu yıl içerisinde toplam 7 bin personel ile 127 bin 720 engelli ve yaşlımızın evde bakım hizmetlerini karşılayacağız. Milletimiz hayatının hangi evresinde devletin desteğine ihtiyaç duyarsa biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.